Petrol fiyatları Çin ve Fed arasında kaldı Petrol fiyatları, bir yandan Çin’in talebine yönelik olumlu beklentilerle desteklenirken, diğer yandan Fed’in faiz artışının ekonomik büyümeyi yavaşlatacağı ve petrol tüketimini azaltacağı endişeleriyle baskılanıyor.

Dün 83,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,66 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 12:50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,12 düşerek 82,69 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,69 dolardan alıcı buldu. Brent petrolde teknik olarak 82,71 ile 82,79 dolar aralığının direnç, 82,59 ile 82,55 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği vurgulanıyor. 1 | 5

Petrol fiyatları Çin ve Fed arasında Petrol fiyatları, ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüş ve Çin'in talebine yönelik olumlu beklentilerin, ABD faiz oranlarındaki artışın ekonomik büyümeyi yavaşlatacağı ve petrol tüketimini azaltacağı yönündeki endişeleri dengelemesiyle karışık seyrediyor. 2 | 5

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 700 bin varil azalarak 478 milyon 500 bin varile gerilediğini açıkladı. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 1 milyon 100 bin varil düşüşle 238 milyon 100 bin varile geriledi. Ülkenin ham petrol ve benzin stoklarında yaşanan düşüş, talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatları destekledi. 3 | 5