Petrol fiyatları zirveden düştü, arz endişeleri arttı: Varil başına 1 doların üzerinde gerileme
Petrol fiyatları, kâr satışları ve Trump’ın Rusya’ya yönelik yaptırım muafiyetinin arzı artırabileceği beklentisiyle geriledi. Brent petrol yüzde 1,6 düşerek 108,14 dolara, WTI ise yüzde 0,86 kayıpla 100,54 dolara indi. Hürmüz Boğazı’ndaki saldırılar ise arz endişelerini canlı tutuyor.
Petrol fiyatları geriledi
Petrol fiyatları, geçen hafta ulaştığı son ayların zirvesinden pazartesi günü geriledi. Yatırımcıların kâr satışına yönelmesiyle Brent petrolün varil fiyatı 1,72 dolar düşerek 108,14 dolara, ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün fiyatı ise 87 sent gerileyerek 100,54 dolara indi. Buna karşın Hürmüz Boğazı'ndaki saldırılar ve Orta Doğu'daki çatışmalar, petrol arzına ilişkin endişeleri canlı tutuyor.
Brent ve WTI zirvelerden geri çekildi
Brent petrolün vadeli varil fiyatı, ABD saatiyle 10.27 itibarıyla yüzde 1,6 düşüş kaydetti. Brent, cuma günü 19 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesinden kapanmıştı. WTI ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,86 gerileyerek 100,54 dolardan işlem gördü. WTI, geçen haftanın son işlem gününde 17 Eylül'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.
Trump'tan Rusya petrolüne yaptırım muafiyeti
ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü Rusya'nın ihracatını etkileyen bazı yaptırım ve tarifeleri askıya alan bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Karar, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı anlaşmanın ardından geldi. Anlaşma kapsamında Rusya'nın ABD'ye ve diğer ülkelere dizel yakıt ihraç etmesi öngörülüyor.
Dizel sevkiyatında milyonlarca varillik plan
Rusya'dan yapılması planlanan dizel sevkiyatlarının bu ay yaklaşık 2,3 milyon varille başlaması, ilerleyen dönemde ise aylık yaklaşık 7,6 milyon varile yükselmesi öngörülüyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın yaptırım ve tarifelerin küresel ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirmek için 60 güne kadar süre kullanacağını açıkladı.