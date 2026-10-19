Petrol fiyatları zirveden düştü, arz endişeleri arttı: Varil başına 1 doların üzerinde gerileme

Trump'tan Rusya petrolüne yaptırım muafiyeti



ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü Rusya'nın ihracatını etkileyen bazı yaptırım ve tarifeleri askıya alan bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Karar, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı anlaşmanın ardından geldi. Anlaşma kapsamında Rusya'nın ABD'ye ve diğer ülkelere dizel yakıt ihraç etmesi öngörülüyor.