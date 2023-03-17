Petrol fiyatlarında 15 ayın dibinden toparlanma çabası

Petrol fiyatları, küresel durgunluk olasılığının yükselmesiyle geçtiğimiz çarşamba günü 15 ayın dip seviyesine kadar gerilemişti. Brent petrolün varil fiyatında haftalık düşüş dünkü kapanış fiyatına göre yaklaşık yüzde 10 olarak hesaplanıyor.

Petrol fiyatları, bankacılık sektöründe ABD ile başlayan olumsuz gelişmeler nedeniyle düşen fiyatlardan yararlanmak isteyen piyasa oyuncularının özellikle Çin'den gelecek talebi fiyatlayarak alım yapması ile yükselirken; diğer taraftan ABD merkezli bankacılık sorunları ve küresel faiz politikalarına ilişkin endişeler fiyatlarda baskı yaratıyor.

Brent petrolde teknik olarak 75,44 ile 75,72 dolar aralığının direnç, 74,66 ile 74,16 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Dün 75,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,70 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 11:47 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,40 artarak 75,00 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,69 dolardan alıcı buldu.

Suudi Arabistan ve Rus yetkililerin piyasadaki gelişmeleri değerlendirmek için toplanması ve gerektiğinde üretimi düşürebilecekleri konusunda uzlaştıklarına yönelik haber akışı da fiyatları destekliyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), bu hafta yayımlanan aylık petrol piyasası raporlarında, Çin'in petrol talebine yönelik olumlu öngörülerde bulundu.

Suudi Arabistan: OPEC+ kararlarına bağlıyız

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman ile Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, başkent Riyad'da bir araya geldi.

Bakan Bin Selman ve Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, görüşme sırasında, ülkelerinin Ekim 2022'de OPEC+ grubu tarafından alınan ve 2023'ün sonuna kadar üretimi günde iki milyon varil azaltmayı öngören karara bağlı olduğunu vurguladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun gelecek dönem üretim politikalarına yönelik gerçekleştirilecek bir sonraki toplantısı ise 3 Nisan'da yapılacak.