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  4. Petrol üretiminin yarısına yakını Gabar'dan

Petrol üretiminin yarısına yakını Gabar'dan

Türkiye'de günlük petrol üretimi 107 bin 621 varile ulaşırken, 47 bin 58 varil ile petrolün yarısına yakını Şırnak Gabar Dağı'ndan çıkarılıyor.

Petrol üretiminin yarısına yakını Gabar'dan - Sayfa 1

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Türkiye'de günlük petrol üretiminde yeni rekora ulaşıldığını duyurdu.

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Petrol üretiminin yarısına yakını Gabar'dan - Sayfa 2

Türkiye genelinde günlük ham petrol üretiminin 107 bin 621 varile, Şırnak Gabar'da ise günlük üretimin 47 bin 58 varile ulaşıldığı belirtildi.

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Petrol üretiminin yarısına yakını Gabar'dan - Sayfa 3
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Petrol üretiminin yarısına yakını Gabar'dan - Sayfa 4

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklama, Bakanlığın petrol ve doğal gazda üretimi artırmaya yönelik çalışmaları kapsamda bu ay petrol ve doğal gazda günlük üretim rekorları kırıldı.

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