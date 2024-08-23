Petrol üretiminin yarısına yakını Gabar'dan
Türkiye'de günlük petrol üretimi 107 bin 621 varile ulaşırken, 47 bin 58 varil ile petrolün yarısına yakını Şırnak Gabar Dağı'ndan çıkarılıyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Türkiye'de günlük petrol üretiminde yeni rekora ulaşıldığını duyurdu.
Türkiye genelinde günlük ham petrol üretiminin 107 bin 621 varile, Şırnak Gabar'da ise günlük üretimin 47 bin 58 varile ulaşıldığı belirtildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklama, Bakanlığın petrol ve doğal gazda üretimi artırmaya yönelik çalışmaları kapsamda bu ay petrol ve doğal gazda günlük üretim rekorları kırıldı.