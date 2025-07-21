Pikaplara ÖTV şoku! Oran %4’ten %50’ye Fırladı: İşte fiyatı artacak modeller. 5 milyonu geçecek
ÖTV ile ilgili düzenlemeyi kapsayan kanun Meclis'ten geçerek resmen yasalaştı. Otomobillerin fiyatında önümüzdeki günlerde artışa gidilirken, pikaplar için de ÖTV zammı modellere yansıyacak. İşte Özel Tüketim Vergisi artışıyla fiyatında zam yapılacak bazı modeller.
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi, Meclis’ten geçerek yasalaştı. Yeni düzenleme ile özellikle pick-up tipi araçların vergi oranlarında büyük bir artış yaşandı. Daha önce %4 olan ÖTV oranı, bu araçlar için %50’ye yükseltildi.
Daha önce ÖTV artışıyla birlikte sigara, alkol ve bazı ürünlere zamlar getirilmişti. Şimdi ise söz konusu düzenleme otomobillere de geldi ve fiyatlar artmaya başladı.
Pikaplarda ÖTV oranı yüzde 4'ten yüzde 50'ye çıkarken, bu artış bazı tam donanımlı modellere de yansıyacak. İşte fiyatı en çok artacak olan tam donanımlı modeller: