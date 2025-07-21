Pikaplara ÖTV şoku! Oran %4’ten %50’ye Fırladı: İşte fiyatı artacak modeller. 5 milyonu geçecek

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi, Meclis’ten geçerek yasalaştı. Yeni düzenleme ile özellikle pick-up tipi araçların vergi oranlarında büyük bir artış yaşandı. Daha önce %4 olan ÖTV oranı, bu araçlar için %50’ye yükseltildi.