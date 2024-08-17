Piyasa beklentileri gerçekleşirse emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte olası zam oranı
Emekli ve memur maaşlarına yılda iki kez artış yapılıyor. Bir sonraki zam Ocak 2025'te yapılacak. Merkez Bankası, emekli ve memur maaşlarındaki artışı etkileyen yıl sonu enflasyon tahminini açıkladıktan sonra şimdi de piyasanın enflasyon beklentileri kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, piyasa beklentileri gerçekleşirse memur ve emekli maaşları ne kadar artacak? İşte detaylar…
Merkez Bankası, yıl sonunda enflasyon oranını yüzde 38 olarak öngörürken, Piyasa Katılımcıları Anketi'nde bu oran yüzde 43,31 olarak ortaya çıktı.
Bu durum, memur ve emekli maaşları için beklenen zam oranını da artırdı.
TEMMUZDA MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILDI?
Temmuz ayında açıklanan 6 aylık enflasyon yüzde 24,73 olurken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu oranda maaş zammı aldı.
Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışıyla birlikte maaşlarında yüzde 19,31 oranında artış yaşadı.