Piyasa değeri bakımından büyük 42 Türk şirketi açıklandı! Zirvedeki şirketi ASELSAN bile geçemedi

Companiesmarketcap tarafından yayımlanan güncel verilerle Türkiye’nin piyasa değeri bakımından en büyük 42 şirketi sıralandı. Değerlendirmede piyasa değeri başta olmak üzere kazanç, gelir, fiyat/kazanç oranı, temettü verimi, faaliyet kâr marjı ve çalışan sayısı gibi birçok kriter dikkate alındı. Ortaya çıkan liste, Türk şirketlerinin ekonomik gücünü ve sektörel dengelerini gözler önüne serdi.