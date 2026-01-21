Piyasa değerine göre ülkelerin en değerli markaları! Türkiye'nin zirvesinde ne ASELSAN ne de KOÇ var
FinFab tarafından paylaşılan verilerine göre ülkelerin piyasa değerine göre en büyük şirketleri belli oldu. Buna göre zirvede ABD merkezli Nvidia yer alırken Türkiye de ise ASELSAN veya KOÇ bekleyenler yanıldı.
FinFab’ın piyasa değerlerini göz önünde bulundurarak hazırladığı güncel liste, ülkelerin en değerli markalarına dair dengeleri değiştirdi. Küresel ölçekte zirveye ABD merkezli teknoloji devi Nvidia yerleşirken, Türkiye cephesinde ise kamuoyunda sıkça ilk sırada anılan ASELSAN ya da Koç Holding listenin tepesinde yer almadı. Paylaşılan veriler, Türkiye’nin en değerli markasında sürpriz bir tabloyu ortaya koydu.