Piyasa katılımcıları enflasyon beklentisini açıkladı: Buna göre emekliye ne kadar zam gelecek?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) her ay düzenli olarak yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi’nin haziran ayı sonuçları açıklandı. Ekonomi çevrelerinden 69 katılımcının verdiği yanıtlara göre, haziran ayında enflasyonun yüzde 1,61 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda, emeklilere yapılacak zam oranı da netleşmiş olacak.
Türkiye'de 16 milyondan fazla emekli, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisini heyecanla bekliyor. TÜİK tarafından paylaşılacak verilerle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı maaş zammı netleşecek.
Mayıs ayında açıklanan enflasyon oranı yüzde 1,53 olarak gerçekleşmişti. Bu doğrultuda emekliler, yılın ilk 5 ayı için yüzde 15,1’lik enflasyon farkı almaya hak kazandı.
Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), her ay düzenli olarak yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin haziran raporunu kamuoyuyla paylaştı.