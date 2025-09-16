Piyasada sahte çeyrek altın alarmı! Gerçeğinden ayırt etmek neredeyse imkansız
Sahte çeyrek altınlar piyasada git gide yayılıyor. Düğün sezonuyla artan sahtecilik, altın yatırımcılarını ve alıcılarını tehdit ediyor. Uzmanlar mühürlü, sertifikalı ürün alınması konusunda uyarırken ucuz altın tuzaklarına da dikkat çekiyor.
Son dönemde piyasada sayısı giderek artan sahte çeyrek altınlar yatırımcıları tedirgin ediyor. Gerçek çeyrek altınla aynı görünen sahte altınları ayırt etmek neredeyse imkansız. Darphane kalitesinde üretilen sahte altınlar hem piyasa hem de alıcılar için büyük risk oluşturuyor.
Sahte çeyrek altın dikkat çeken artış
Altına yatırım yapan ya da düğün hazırlığında olan vatandaşlar için sahte çeyrek altın tehlikesi büyüyor. Özellikle yaz aylarında düğün sezonunun hareketlenmesiyle birlikte piyasaya sürülen sahte ürünlerde dikkat çekici bir artış yaşanıyor.
Sahte altını bile ustalıkla üretiyorlar
Kuyumculara göre sahte altınlar, gerçeğinden ayırt edilemeyecek kadar ustalıkla üretiliyor. Bu da alıcıların göz açıp kapayıncaya kadar kandırılmasına yol açabiliyor.
Gerçeğini ayırt etmek neredeyse imkansız!
Gelişen teknolojiyle birlikte sahte çeyrekler artık Darphane üretimine neredeyse rakip düzeyde üretiliyor. Görünüşe bakınca ayırt etmek olanaksız ancak küçük farklar (ağırlık, renk tonu, çıkardığı tık sesi) var ama bunları yakalamak göz, el ve tecrübe istiyor. Yani sıradan bir alıcı için sahteyi fark etmek tam bir uzmanın işi.