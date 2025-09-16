Piyasada sahte çeyrek altın alarmı! Gerçeğinden ayırt etmek neredeyse imkansız

Gerçeğini ayırt etmek neredeyse imkansız!

Gelişen teknolojiyle birlikte sahte çeyrekler artık Darphane üretimine neredeyse rakip düzeyde üretiliyor. Görünüşe bakınca ayırt etmek olanaksız ancak küçük farklar (ağırlık, renk tonu, çıkardığı tık sesi) var ama bunları yakalamak göz, el ve tecrübe istiyor. Yani sıradan bir alıcı için sahteyi fark etmek tam bir uzmanın işi.