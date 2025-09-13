Piyasalar beklemede! Fed, faiz indirecek mi?

Piyasa beklentileri ve ekonomist görüşleri

Piyasalar, eylül ayında en az 25 baz puanlık bir faiz indiriminin yapılacağını neredeyse kesin fiyatlarken, ekonomistler Fed’in daha temkinli ve aşamalı bir yaklaşım benimseyebileceğine de dikkat çekiyor. Bu bağlamda, enflasyon hedefleri, iş gücü piyasası verileri ve global ekonomik gelişmeler, alınacak kararın yönünü belirleyecek başlıca unsurlar olarak öne çıkıyor. Ekonomistler, özellikle enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar, ithalat-ihracat dengeleri ve ABD tüketici güven endeksindeki değişimlerin, Fed’in politika adımlarını doğrudan etkileyebileceğini vurguluyor. Bunun yanı sıra, kredi koşulları, mortgage ve kredi kartı faizleri gibi finansal araçların piyasadaki hareketleri, tüketici harcamaları ve yatırım iştahı üzerinde belirleyici rol oynuyor. Küresel piyasalarda ABD faiz kararlarına bağlı olarak oluşabilecek volatilite, uluslararası yatırımcılar ve finans kurumları tarafından yakından izleniyor. Bu nedenle, Fed’in atacağı her adım sadece ABD ekonomisini değil, dünya genelindeki sermaye akışlarını ve ekonomik dengeleri de şekillendirebilecek kritik bir faktör olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, ekonomistler ve analistler, piyasaların mevcut beklentilerinin aşırı iyimser olup olmadığını tartışıyor; çünkü beklenen indirimin boyutu ve zamanlaması, piyasa tepkilerini ve yatırımcı davranışlarını doğrudan etkileyebilecek. Böylece, Fed’in yaklaşımı, hem kısa vadeli piyasa hareketleri hem de uzun vadeli ekonomik planlamalar açısından büyük önem taşıyor.