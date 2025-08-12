Piyasalar bugün açıklanacak ABD enflasyonuna kilitlendi! Peki, Türkiye'yi neler bekliyor?

  1. Ekonomim
Küresel piyasalar, bugün Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak olan ABD enflasyon verisine odaklandı. Verilerin beklentilerin altında veya üstünde gelmesi, Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) para politikasına ilişkin ipuçları verecek ve doların küresel seyrini belirleyecek. Bu durum, doğrudan Türkiye ekonomisini ve Türk lirasını etkileyecek. İşte olası iki sonuç ve Türkiye için beklenen etkileri…

​ABD enflasyonu beklentilerin altında kalırsa ne olur?

​Eğer ABD'de enflasyon verisi piyasa beklentilerinin altında gelirse, bu durum küresel piyasalar için olumlu bir sürpriz olarak değerlendirilecektir.

1-) Fed'in eli rahatlar

Düşük enflasyon, Fed'in faiz artırımları konusunda daha temkinli davranabileceği ve hatta faiz indirimlerini daha erken gündeme alabileceği beklentisini güçlendirir.

2-) Dolar zayıflar, TL rahatlar

 Dolar, bu beklentilerle birlikte diğer para birimleri karşısında değer kaybeder. Doların zayıflaması, Türk lirası üzerindeki baskıyı hafifletir ve kurlarda bir miktar geri çekilmeye neden olabilir.

3-) Sermaye girişi artabilir

Yüksek getirili gelişmekte olan piyasalar, yatırımcılar için tekrar cazip hale gelir. Bu durum, Türkiye'ye yönelik sermaye girişini artırarak finansal piyasaların genelini olumlu yönde destekleyebilir.

