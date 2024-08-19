Piyasalar hareketli: Borsa, altın ve dolar için yeni beklentiler neler?
Finansal yatırım araçlarında getiriler son haftalarda değişmeye başladı. En çok kazandıran yatırım aracı borsada kayıplar derinleşirken, güvenli liman altında kazançlar hızla arttı. Gram altın tarihi rekor kırarken, Dolar/TL’de de yukarı yönlü seyir gözlendi. Peki borsa, altın ve dolar için yeni beklentiler neler? Ekonomist Belgin Maviş dolarda iki seviyeye dikkat çekti.
Borsada satıcılı seyir hala sürüyor. Endeksin 10 bin puan seviyesinin altına sarkmasının ardından geçen hafta 9800’lere kadar bir geri çekilme yaşandı. Dolar/TL ise 33.80’in üzerini gördü.
Peki borsada geri çekilme devam eder mi? Altında tarihi rekor sonrası yeni beklentiler neler? Dolarda yükseliş sürer mi?
‘PİYASALARDA YÖN ARAYIŞI ZORLAŞTI’
Piyasalara dair tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş, şunları söyledi:
“Geçen haftanın gündemindeki konu başlıkları piyasaları etkilemeye devam ediyor. Piyasaların genelinde resesyon fiyatlamasının arttığını ve güvenli liman arayışının biraz daha hızlandığını görüyoruz.
Bir yandan resesyon bir yandan İsrail-İran arasındaki gelişmeler ve Hamas liderinin öldürülmesinin ardından İran’dan gelen açıklamaların gün geçtikçe dozunun artması piyasalarda gündemi meşgul etmeye devam ederken, ABD’de enflasyon verisinin beklentiler dahilinde gelmesiyle birlikte küresel piyasalarda yön arayışı biraz daha zorlaştı.
BU HAFTAYA DİKKAT!
Enflasyondaki düşüş biraz daha hızlanmış olsaydı Fed’in eylül toplantısında faiz indirimi sürecine girme noktasında sinyal vereceğine dair bir iyimser fiyatlama görmüştük. Bu hafta gözler Jackson Hole toplantısına çevrildi. Piyasalar dünya liderleri ve merkez bankası başkanlarının 2024 ve 2025 yıllarına dair yol haritaları ve konuşmalarına odaklandı.