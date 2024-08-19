Piyasalar hareketli: Borsa, altın ve dolar için yeni beklentiler neler?

BU HAFTAYA DİKKAT!

Enflasyondaki düşüş biraz daha hızlanmış olsaydı Fed’in eylül toplantısında faiz indirimi sürecine girme noktasında sinyal vereceğine dair bir iyimser fiyatlama görmüştük. Bu hafta gözler Jackson Hole toplantısına çevrildi. Piyasalar dünya liderleri ve merkez bankası başkanlarının 2024 ve 2025 yıllarına dair yol haritaları ve konuşmalarına odaklandı.