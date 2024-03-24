Piyasalar için yeni haftada bunlar kritik
Küresel piyasalar, merkez bankaları haftasını rekorlarla tamamlarken, gelecek hafta yurt dışında ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında olacak. Yurt içinde ise, PPK toplantı özeti ve dış ticaret dengesi öne çıkacak.
Hafta boyunca dünya genelinde önemli merkez bankalarının faiz kararları gündemin odağında oldu. Bazı merkez bankaları politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit bırakırken, bazıları ise "sürpriz" kararlar aldı.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi yüzde 5,25-5,50 aralığında bırakırken, bankanın projeksiyonunda senenin geri kalanında 3 faiz indirimi yapabileceğine yönelik tahminini koruması, pay piyasalarında risk iştahını destekleyen ana etken oldu.
Fed Başkanı Jerome Powell da faiz kararı sonrası düzenlediği basın toplantısında, mevcut sıkılaştırma döngüsünde Fed'in politika faizinin muhtemelen zirvede olduğuna işaret ederek, ekonominin genel olarak beklendiği gibi seyretmesi halinde bu yılın bir noktasında faiz indirimine başlamanın muhtemelen uygun olacağını öngördüklerini yineledi.
Para piyasalarında, Fed'in ilk faiz indirimine gitme ihtimali mayıs toplantısında yüzde 13 ve haziran toplantısında yüzde 75 ile fiyatlanıyor.
Analistler, gelecek hafta ABD'de açıklanacak büyüme verilerinin bu fiyatlamalar üzerinde değişikliğe sebep olabileceğini belirterek, ülkede Gayri Safi Yurt içi Hasılanın (GSYH) 4. çeyrekte yüzde 3,2 artmasının beklendiğini ifade etti.
25 Mart ile başlayan haftada, pazartesi yeni konut satışları, salı dayanıklı mal siparişleri ve CB tüketici güven endeksi, perşembe büyüme ve Michigan Tüketici Güven Endeksi, cuma kişisel gelir ve harcamalar takip edilecek.
Avrupa’da işsizlik verileri takip edilecek
Avrupa pay piyasalarında, geçen hafta Almanya'da DAX 40 endeksi tarihinin en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi son bir yılın ve İtalya'da MIB 30 endeksi de Mayıs 2008'den bu yana en iyi haftalık kapanış seviyesini kaydetti.
Geçen hafta, bölge merkez bankalarının faiz kararları yatırımcıların odağında bulunurken, İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentilere paralel şekilde yüzde 5,25'te sabit tuttu.
SNB'nin ise beklenmeyen şekilde politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 1,50'ye indirmesi piyasalarda oynaklığın artmasına neden oldu. Beklentiler bankanın politika faizini yüzde 1,75 seviyesinde sabit tutacağı yönündeydi. Böylece sürpriz faiz indirimi, SNB'nin 9 yılda yaptığı ilk faiz indirimi oldu.
Analistler, haftaya takip edilecek yoğun veri gündeminin pay piyasalarında oynaklığı artırabileceğini belirterek, merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.
Gelecek hafta, çarşamba günü Euro Bölgesi'nde tüketici ve ekonomik güven endeksi, perşembe İngiltere'de büyüme ve Almanya'da işsizlik oranı verileri yatırımcıların odağına yerleşti.