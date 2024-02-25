Piyasalar kritik haftaya başlıyor: Yurt içi ve yurt dışı gündemler neler? Küresel piyasalarda, geçen hafta Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın son çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıklaması risk iştahını artırırken, gözler gelecek hafta yurt dışında ABD'de açıklanacak büyüme verilerinde; yurt içinde de Türkiye’nin büyüme verilerinde olacak.

Yarı iletken çipler ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren teknoloji şirketleri, Nvidia önderliğinde piyasaların yönü üzerinde etkili oldu. Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizlik sürerken, geçen hafta yayınlanan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları da yetkililerin para politikasını hızlı gevşetme konusunda endişeleri olduğunu gösterdi. Tutanaklarda, Fed yetkililerinin, enflasyonun düşürülmesinde daha fazla ilerleme kaydedilmesinin beklenenden daha uzun sürebileceği ihtimaline ağırlık verdiği bilgisi yer aldı. 1 | 10

Para piyasalarında, Fed'in martta faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken Bankanın mayısta faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 25'e, haziranda başlama ihtimali yüzde 67'ye geriledi. Ayrıca, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's, ABD'nin para politikasına ilişkin 2024 görünümünü değiştirmediğini, Fed'in haziran toplantısında politika faizini 25 baz puan, yıl sonuna kadar ise 75 baz puan düşüreceğini öngördüğünü bildirdi. 2 | 10

26 Şubat ile başlayan haftada pazartesi günü yeni konut satışları, Dallas Fed imalat sanayi aktivite endeksi, salı günü dayanaklı mal siparişleri, CB tüketici güven endeksi, çarşamba günü Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), toptan eşya stokları, perşembe günü kişisel gelirler ve harcamalar, cuma günü Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileri takip edilecek. 3 | 10