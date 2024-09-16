Piyasalar kritik haftaya girdi! Fed faiz kararı altını ve kripto paraları nasıl etkiler?
Amerika Merkez Bankası’nın (Fed)faiz kararı küresel piyasaların odağında bulunuyor. Fed’in 4 yıl sonra ilk kez faiz indirmesi beklenirken, piyasalar şimdiden haftanın en kritik gündemi olan faiz kararı ile ilgili senaryoları fiyatlıyor. Peki, Fed faiz kararı ne olur? Kritik karar, altını ve kripto paraları nasıl etkiler? İşte ekonomistlerin beklentileri
Amerika Merkez Bankası (Fed) 4 yıl sonra ilk kez faiz indirimine hazırlanıyor. Küresel piyasalar kritik Fed toplantısına odaklanırken, analistlerin kararın açıklanmasıyla birlikte volatilitenin artacağı beklentisinde birleşiyor. Fed’in faiz indiriminin boyutu merak edilirken, piyasalarda 50 baz puanlık indirim olasılıkları da güçlendi.
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fed faiz kararını çarşamba günü açıklayacak. Avrupa Merkez Bankası ikinci faiz indirimini gerçekleştirirken Fed’in 4 yıl sonra ilk kez faiz indirimine gitmesi bekleniyor.
FED FAİZ İNDİRİMLERİNİN BOYUTU NE OLUR?
Fed Başkanı Jerome Powell, ağustos ayı sonunda yaptığı açıklamada, çeşitli enflasyon göstergelerini göz önünde bulundurarak, enflasyonun yüzde 2'ye geri dönme eğiliminde olduğuna dair güveninin arttığını söylemişti. Fed'in Jackson Hole'daki başka bir konuşmasında ise Fed'in işgücü piyasası koşullarında daha fazla soğuma istemediğini veya bunu hoş karşılamadığını söylemişti. Para politikası ayarlaması için zamanın geldiğini dile getiren Powell, "Hareketin yönü açık, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak. Fiyat istikrarına doğru daha fazla ilerleme kaydederken güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.
FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
25 baz puanlık faiz indirimi beklentisi devam ederken CME Group'un FedWatch aracına göre faizde 25 ile 50 baz puanlık bir indirime neredeyse eşit bir şans veriyor.
Fed'in yüzde 5,25-5,50 aralığında olan faiz oranını 18 Eylül'de düşürmeye başlayacağına kesin gözüyle bakılırken, indirimin büyüklüğüne yönelik belirsizlikler devam ediyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın faiz indirimlerine 50 baz puanlık bir adımla başlayacağına yönelik öngörüler güç kazanırken, 25 baz puan ihtimali de masada kalmayı sürdürüyor.