Piyasalar kritik haftaya girdi! Fed faiz kararı altını ve kripto paraları nasıl etkiler?

FED FAİZ İNDİRİMLERİNİN BOYUTU NE OLUR?

Fed Başkanı Jerome Powell, ağustos ayı sonunda yaptığı açıklamada, çeşitli enflasyon göstergelerini göz önünde bulundurarak, enflasyonun yüzde 2'ye geri dönme eğiliminde olduğuna dair güveninin arttığını söylemişti. Fed'in Jackson Hole'daki başka bir konuşmasında ise Fed'in işgücü piyasası koşullarında daha fazla soğuma istemediğini veya bunu hoş karşılamadığını söylemişti. Para politikası ayarlaması için zamanın geldiğini dile getiren Powell, "Hareketin yönü açık, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak. Fiyat istikrarına doğru daha fazla ilerleme kaydederken güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.