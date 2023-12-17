Piyasalara yön verecek hafta!
Piyasalar, yoğun veri gündeminin takip edildiği haftayı alış ağırlıklı bir seyirle tamamlarken; gözler yeni haftada, yurt dışında Japonya Merkez Bankası’nın faiz kararında ve ABD büyüme verisinde olacak. Yurt içinde ise, Merkez Bankası’nın faiz kararı takip edilecek.
Hafta içinde, merkez bankaları yılın son para politikası kararlarını açıklarken, gelecek döneme ilişkin alınan sinyallerle faiz indirimlerine gelecek yıl başlanabileceğine dair beklentiler arttı.
Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutarken, bankanın uzun bir aranın ardından ilk defa güvercin bir mesaj verdiği görüldü.
Analistler, piyasalarda Fed'in faiz indirimlerine gelecek yıl daha erken ve daha hızlı başlayabileceğinin fiyatlandığını belirterek, bankadan yapılan tahminlerde gelecek yıl üç kez faiz indirimine gidilebileceğinin öngörüldüğünü söyledi.
Fed'in faiz kararıyla birlikte ABD'de makroekonomik verilerden alınan sinyaller ülke ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceğine ilişkin öngörüleri destekliyor.
ABD’de yeni haftada, salı inşaat izinleri ve konut başlangıçları, çarşamba 2. el konut satışları, Conference Board tüketici güven endeksi, perşembe haftalık işsizlik maaşı başvuruları, büyüme, öncü göstergeler endeksi, cuma kişisel gelir ve harcamalar, dayanıklı mal siparişleri, yeni konut satışları, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi açıklanacak.
Avrupa’da enflasyon verileri takip edilecek
Avrupa tarafında da Fed'in ardından Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) yılın son toplantısında faizleri sabit bırakırken, ECB Başkanı Christine Lagarde, faiz indirimleri için zamana değil verilere bağlı kalacaklarını söyledi.
BoE'nin politika faizini beklentiler doğrultusunda son 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te sabit bırakmasının ardından bankadan yapılan açıklamada, banka tahminlerinin politika faizinin 2024'ün üçüncü çeyreğine kadar yüzde 5,25'te kalması ve 2026 sonunda kademeli olarak yüzde 4,25'e düşürülmesi yönünde olduğu ifade edildi.
Gelecek hafta pazartesi Ifo iş dünyası güven endeksi, salı Euro Bölgesinde TÜFE, çarşamba Almanya'da ÜFE, İngiltere'de TÜFE, cuma İngiltere'de büyüme izlenecek.