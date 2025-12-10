Piyasalarda gözler Noel Baba rallisinde: Temkinli iyimserlik öne çıkıyor
Aralık ayının son haftasına yaklaşılırken Noel Baba rallisi beklentisi yeniden gündemde. Küresel piyasalarda düşük işlem hacmi ve portföy düzenlemeleri öne çıkarken, Borsa İstanbul’da endeksin kritik seviyelerde tutunma çabası dikkat çekiyor.
Piyasalarda mevsimsel hareketlilik
Noel Baba rallisi, geleneksel olarak aralık ayının son beş işlem günü ile ocak ayının ilk iki işlem gününde gözlemlenen yükseliş eğilimini ifade ediyor. Bu dönemde işlem hacminin düşmesi, küçük ölçekli alımların bile endekslerde belirgin fiyatlamalara yol açmasına neden olabiliyor. Yıl sonu bilançoları, portföy düzenlemeleri ve yeni yıl beklentileri ralliyi destekleyen ana unsurlar arasında yer alıyor. Tarihsel olarak özellikle ABD ve Avrupa borsalarında pozitif getiriler öne çıksa da rallinin her yıl ortaya çıkmadığı biliniyor. Bu nedenle Noel Baba rallisi kesin bir kural değil; dönemsel bir piyasa davranışı olarak değerlendiriliyor.
Küresel dinamikler
Küresel ölçekte rallinin seyrini belirleyen en önemli faktörler arasında faiz politikaları, enflasyon verileri ve jeopolitik gelişmeler bulunuyor. ABD’de S&P 500 ve Dow Jones endekslerinin yılın bu döneminde çoğu zaman olumlu performans göstermesi dikkat çekiyor. Avrupa’da tatil süresinin uzunluğu nedeniyle hareketlilik sınırlıyken, Asya borsalarında yeni yıl beklentileri fiyatlamalara yansıyor. Fon yöneticilerinin yıl sonu portföy ayarlamaları ralliyi desteklese de, merkez bankası kararları ve küresel riskler yükseliş potansiyelini sınırlayabiliyor.
Türkiye’de beklenti ne yönde?
Türkiye’de Noel Baba rallisi son yıllarda daha fazla konuşulan bir kavram haline geldi. Aralık ayının ilk haftalarında dalgalı bir görünüm izlenirken BIST 100 endeksi 11.000 puan civarında tutunmaya çalışıyor. Yatırımcılar, yılın son haftasına yaklaşırken endeksin yukarı yönlü bir hareket yapıp yapmayacağını yakından izliyor. Rallinin gerçekleşmesi halinde kısa vadeli pozitif getiriler gündeme gelebilir. Ancak enflasyon, para politikası kararları ve ekonomik belirsizlikler yükseliş potansiyelini sınırlandırabilecek faktörler arasında. Yabancı yatırımcıların tatil döneminde piyasadan çekilmesi ise yerli yatırımcı etkisini artırıyor.
Ralliye ilişkin riskler
Noel Baba rallisi her yıl ortaya çıkmadığı için yatırımcılar açısından hem fırsatlar hem de riskler barındırıyor. Düşük hacimli dönemlerde spekülatif hareketlerin artması, yanlış pozisyon alma riskini yükseltebiliyor. Küresel ekonomik belirsizlikler, merkez bankalarının kararları ve jeopolitik gelişmeler rallinin gerçekleşme ihtimalini azaltabilir. Bu süreçte yatırımcıların teknik göstergeleri, makro verileri ve haber akışını yakından izleyerek temkinli hareket etmesi önem taşıyor.