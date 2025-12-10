Piyasalarda gözler Noel Baba rallisinde: Temkinli iyimserlik öne çıkıyor

Piyasalarda mevsimsel hareketlilik

Noel Baba rallisi, geleneksel olarak aralık ayının son beş işlem günü ile ocak ayının ilk iki işlem gününde gözlemlenen yükseliş eğilimini ifade ediyor. Bu dönemde işlem hacminin düşmesi, küçük ölçekli alımların bile endekslerde belirgin fiyatlamalara yol açmasına neden olabiliyor. Yıl sonu bilançoları, portföy düzenlemeleri ve yeni yıl beklentileri ralliyi destekleyen ana unsurlar arasında yer alıyor. Tarihsel olarak özellikle ABD ve Avrupa borsalarında pozitif getiriler öne çıksa da rallinin her yıl ortaya çıkmadığı biliniyor. Bu nedenle Noel Baba rallisi kesin bir kural değil; dönemsel bir piyasa davranışı olarak değerlendiriliyor.