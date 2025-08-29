Piyasalarda istikrarın anahtarı: Arz-talep dengesi

Arz-talep dengesinin bozulması fiyatları etkiliyor

Arz ve talep arasındaki dengesizlik, ekonomik dalgalanmaların en önemli nedenlerinden biri olarak görülüyor. Talep arzı aşarsa fiyatlar hızla yükseliyor ve tüketiciler, özellikle temel ihtiyaç maddelerinde ciddi bütçe sıkıntılarıyla karşılaşabiliyor. Öte yandan, arz talebi geçtiğinde fiyatlar düşüyor, ancak bu durum üreticilerin gelir kaybına uğramasına ve bazı sektörlerde üretimin azalmasına yol açabiliyor. Bu basit mekanizma, piyasaların işleyişini doğrudan etkilerken, hem kısa vadeli tüketici davranışlarını hem de uzun vadeli üretim planlarını şekillendiriyor. Ekonomistler, bu dengenin hassas olduğunu ve küçük değişimlerin bile piyasalarda büyük dalgalanmalara neden olabileceğini vurguluyor.