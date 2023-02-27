Piyasalarda yön neresi? Analistler değerlendirdi Küresel piyasalar, ABD tarafından gelen güçlü makroekonomik veriler sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımında agresifleşebileceği beklentisiyle baskı altında hareket ediyor. Peki, altın, petrol, Dolar/TL ve Euro/dolar’da beklentiler neler? İşte analistlerin piyasa öngörüleri…

Petrolde net bir yönden bahsetmek zor

Gedik Yatırım Petrol fiyatları haftaya hafif satıcılı başladı. Son günlerde, petrol fiyatlarında net bir yönden bahsetmek zor oluyor. Fed'in faiz artıracağına dair beklentiler ve DOE-API tarafından açıklanan haftalık stoklardaki artış, fiyatların geri çekilmesine neden oluyor. Çin'in açılmasıyla birlikte petrol talebinde artışında görülmesi, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor. Bu nedenle fiyatlar dengeleniyor. Bu hafta, Londra'da Uluslararası Enerji haftası başlıyor. Polonya'nın en büyük petrol şirketi Rus boru hattından petrol alımını durdurduğunu bildirdi. Bu hafta DOE-API haftalık petrol stokları, Fed yetkililerinin açıklamaları takip edilebilir. Emtia için 87,62 - 91,46 - 94,96 seviyeleri direnç, 78,05 - 74,95 -70,51 seviyeleri destek olarak takip edilebilir 1 | 7

80 doların altına doğru geri çekilmeler olabilir

Ünlü&Co Brent petrol haftanın son işlem gününde ABD’de sıkı para politikası adımlarının yoğunluk kazanacağına dair beklentilerin artması ile 80 dolar desteğine doğru geri çekilse de bu bölgeden gelen alımlarla günü değer kazanımı ile noktalamayı başardı. Haftalık bazda ise anlamlı bir değişim göstermeyen fiyatlar yatay bir kapanış yapmış oldu. Önceki bültenlerimizde de dikkat çektiğimiz gibi kısa vadede 80 doların altına doğru geri çekilmeler olabilecekse de bu bölgede kalıcı olunmasını gerektirecek bir baskı oluşmayacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla şimdilik 80-90 dolar bandının geçerliliğini korumasını bekliyoruz. 2 | 7

Euro/dolar paritesinde bu seviyeler izlenecek

Gedik Yatırım Almanya ekonomisi 2022’nin son çeyreğinde, enerji krizi ve rekor enflasyonun etkisiyle bir önceki çeyreğe göre %0,4 küçülürken, 2021’nin aynı çeyreğine göre ise %0,9 genişledi. ECB Başkanı. C. Lagarde mart ayındaki toplantıda bankanın faizi 50 puan artırılacağına ilişkin mesajlar verdi. ABD'de ocak ayında kişisel harcamalar beklentilerin üzerinde %1,8 artarken, kişisel gelirler %0,6 artış ile beklentilerin altında kaldı.

Veri enflasyonda beklenen gevşemenin henüz gerçekleşmediğine ilişkin sinyaller verirken, Fed yetkilileri enflasyonda düşüş kesinleşene kadar faiz artışlarının devam etmesi gerektiğini vurguladı. Paritede 1,0952 - 1,1060 - 1,1202 seviyeleri direnç, 1,0533 - 1,0366 - 1,0215 izlenen desteklerdir. 3 | 7