Piyasaların gündeminde bunlar olacak

Analistler, ülke ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyümesine karşın tüketici harcamalarına ilişkin verilerin talepteki soğumaya işaret ettiğini belirterek, bu durumun ekonominin resesyona girmeden yumuşak iniş yapabileceği ihtimalini artırdığını söyledi.

Powell’ın mesajları olumlu karşılandı

Fed Başkanı Jerome Powell ve banka yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de geçen hafta yatırımcılar tarafından takip edilirken, Powell, Atlanta'daki Spelman College'da yaptığı konuşmada, "Yeterince kısıtlayıcı bir duruşa ulaştığımız sonucuna güvenle varmak veya politikanın ne zaman gevşeyebileceğine dair yorum yapmak için erken olacaktır. Gerekmesi halinde politikayı daha da sıkılaştırmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Analistler, Powell'ın faiz oranlarının oldukça kısıtlayıcı bir bölgede olduğuna ilişkin sözle yönlendirmesinin piyasalar tarafından olumlu karşılandığını ifade ederek, para politikasının gevşetilmesi konusunda konuşmak için erken olduğu yönündeki uyarısının ise şimdilik göz ardı edildiğini kaydetti.