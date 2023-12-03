Piyasaların gündeminde bunlar olacak
Küresel piyasalar, Fed’in şahin politikalarının sonuna geldiğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle pozitif bir seyir hakim olurken, gelecek hafta gözler yurt dışında ABD tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi. Yurt içinde ise, kasım ayı enflasyon verisi takip edilecek.
Dünya genelinde önemli merkez bankalarının, yaklaşık iki senedir enflasyonla mücadele kapsamında attıkları şahin adımların sonuna gelindiğine yönelik tahminler günden güne güçlenmeye devam ediyor.
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) şahin para politikası adımlarının, geçen hafta açıklanan veriler üzerinde de etkisi hissedilirken, söz konusu veriler ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine ilişkin öngörüleri de destekledi.
Analistler, ülke ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyümesine karşın tüketici harcamalarına ilişkin verilerin talepteki soğumaya işaret ettiğini belirterek, bu durumun ekonominin resesyona girmeden yumuşak iniş yapabileceği ihtimalini artırdığını söyledi.
Kişisel tüketim harcamalarındaki zayıflamanın Fed'in politika adımlarının etkili olduğuna işaret ettiğini aktaran analistler, böylece bankanın gelecek yılın ilk yarısında faiz indirimine başlayabileceğine yönelik beklentilerin desteklendiğini dile getirdi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek iki toplantıda politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın haziranda faiz indirimine başlayacağına yönelik tahminler mayıs ayına taşındı.
Powell’ın mesajları olumlu karşılandı
Fed Başkanı Jerome Powell ve banka yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de geçen hafta yatırımcılar tarafından takip edilirken, Powell, Atlanta'daki Spelman College'da yaptığı konuşmada, "Yeterince kısıtlayıcı bir duruşa ulaştığımız sonucuna güvenle varmak veya politikanın ne zaman gevşeyebileceğine dair yorum yapmak için erken olacaktır. Gerekmesi halinde politikayı daha da sıkılaştırmaya hazırız" ifadelerini kullandı.
Analistler, Powell'ın faiz oranlarının oldukça kısıtlayıcı bir bölgede olduğuna ilişkin sözle yönlendirmesinin piyasalar tarafından olumlu karşılandığını ifade ederek, para politikasının gevşetilmesi konusunda konuşmak için erken olduğu yönündeki uyarısının ise şimdilik göz ardı edildiğini kaydetti.
İstihdam raporu yatırımcıların odağında
Gelecek hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağına yerleşti. Analistler, ABD'de iş gücü piyasasındaki güçlü duruşun devam ettiğini anımsatarak, gelecek hafta tarım dışı istihdam başta olmak üzere istihdam raporundaki verilerin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini vurguladı.
4 Aralık ile başlayan haftanın veri takviminde, pazartesi fabrika ve dayanıklı mal siparişleri, salı hizmet sektörü ve bileşik PMI, çarşamba ADP istihdam raporu ve dış ticaret açığı, perşembe haftalık işsizlik maaşı başvuruları, toptan stoklar, cuma ise istihdam raporu ve Michigan Tüketici Güven Endeksi verileri takip edilecek.
Euro Bölgesi'nde büyüme verisi öne çıkıyor
Avrupa borsalarında da geçen hafta pozitif seyir hakim olurken, Almanya'da DAX endeksi yükseliş eğilimini üst üste beşinci haftaya taşıyarak son 4 ayın en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Gelecek hafta Euro Bölgesi'nde büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.
Gelecek hafta salı günü bölge genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI, Euro Bölgesi'nde ÜFE, çarşamba günü Almanya'da fabrika siparişleri, perşembe günü Euro Bölgesi'nde büyüme, cuma günü Almanya'da nihai enflasyon verileri takip edilecek.