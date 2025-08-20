Piyasanın devleri erimeye başladı! İşte dünyanın en değerli 10 şirketinde son durum

En değerli 10 şirket aynı gün değer kaybetti

Dünyanın en yüksek piyasa değerine sahip 10 şirketi, aynı gün içinde eşzamanlı olarak düşüş yaşadı. Teknoloji ağırlıklı listede yer alan tüm büyük şirketlerin hisse değerleri geriledi.

NVIDIA en sert düşüşü yaşayan şirketlerden biri oldu

Ekonomist'in CompaniesMarketCap verilerine göre yaptığı sıralamaya göre son dönemde yapay zeka hisseleriyle dikkat çeken NVIDIA, yaşanan değer kaybı sürecinde en sert düşüşü yaşayan şirketlerden biri olarak öne çıktı. Teknoloji sektöründeki genel dalgalanmanın, yatırımcı güveni üzerinde etkili olduğu değerlendiriliyor.