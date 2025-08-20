Piyasanın devleri erimeye başladı! İşte dünyanın en değerli 10 şirketinde son durum
Dünyanın en değerli ilk 10 şirketinin tamamında düşüş gözlendi. Piyasa devlerinin tabloları kırmızıya çevrildi. Düşüşlerdeki en büyük etkinin ise yapay zekaya olan güvensizlikler olduğu belirtildi.
En değerli 10 şirket aynı gün değer kaybetti
Dünyanın en yüksek piyasa değerine sahip 10 şirketi, aynı gün içinde eşzamanlı olarak düşüş yaşadı. Teknoloji ağırlıklı listede yer alan tüm büyük şirketlerin hisse değerleri geriledi.
NVIDIA en sert düşüşü yaşayan şirketlerden biri oldu
Ekonomist'in CompaniesMarketCap verilerine göre yaptığı sıralamaya göre son dönemde yapay zeka hisseleriyle dikkat çeken NVIDIA, yaşanan değer kaybı sürecinde en sert düşüşü yaşayan şirketlerden biri olarak öne çıktı. Teknoloji sektöründeki genel dalgalanmanın, yatırımcı güveni üzerinde etkili olduğu değerlendiriliyor.
Broadcom ve TSMC de benzer şekilde büyük kayıplar yaşarken, Alphabet küçük bir kayba rağmen Amazon’u geride bırakarak sıralamada öne geçmeyi başardı.
1- NVIDIA
Yapay zeka çipleriyle son dönemde teknoloji sektöründe öne çıkan NVIDIA, gün içinde yüzde 3,50 oranında değer kaybetti. Bu düşüşle birlikte şirketin piyasa değeri 4 trilyon 283 milyar dolara geriledi.