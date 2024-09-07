Piyasaya rüzgar gibi girmişti : Perakende devi iflas başvurusuna hazırlanıyor

İFLAS BAŞVURUSUNA HAZIRLANIYOR

bloomberg.com’un haberine göre Big Lots mağazalarını satma planlarıyla iflas başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Raporda, şirketin 11. Bölüm koruması altında faaliyetlerine devam edeceği ve şu anda bir teklif alma sürecinde olduğu, bu nedenle daha iyi teklifler ortaya çıkarsa teklifin geçersiz sayılabileceği belirtildi.