Piyasaya rüzgar gibi girmişti : Perakende devi iflas başvurusuna hazırlanıyor
Sattığı ucuz tuvalet kağıtları ve ülkedeki perakende sektörüne hızlı girişiyle tanınan Big Lots, zorlu ekonomik sürecin ardından iflas uçurumuna sürüklendi.
Küresel çapta hemen hemen tüm ülkelerin etkilendiği ekonomik krizin kartopu etkisi sürüyor. İmalattan perakendeye, otomotiv sanayide denizcilik sektörüne onlarca şirketin etkilendiği kriz son olarak ABD’nin önde gelen dev markasını vurdu.
ABD’nin en popüler perakende mağazalarından biri olan Big Lots adeta iflasın eşiğine geldi. Zorlu ekonomik süreç ve şirketin günden güne düşen satış/pazarlama ivmesi sürece zemin hazırladı.
İFLAS BAŞVURUSUNA HAZIRLANIYOR
bloomberg.com’un haberine göre Big Lots mağazalarını satma planlarıyla iflas başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Raporda, şirketin 11. Bölüm koruması altında faaliyetlerine devam edeceği ve şu anda bir teklif alma sürecinde olduğu, bu nedenle daha iyi teklifler ortaya çıkarsa teklifin geçersiz sayılabileceği belirtildi.
Big Lots, günün erken saatlerinde 6 Eylül'de yayınlanması planlanan ikinci çeyrek kazanç açıklamasının ertelendiğini duyurdu. Şirket şimdi sonuçlarını 12 Eylül'de açıklamayı bekliyor.