Pizza devinden iş arayanlara ilginç hizmet! Özgeçmiş patronlara teslim edilecek

ÖZGEÇMİŞLER PİZZA KUTULARINA BASILACAK

Efsanevi PR gösterileriyle dolu bir geçmişe sahip olan pizza zinciri, ResZAme uygulamasını tanıttı. Burada verilecek hizmet kutuda teslim edilen ve adayın özgeçmişinin kutuya basıldığı orta peynirli bir pizza. Uygulama için sadece tek sayfalık bir özgeçmiş isteniyor. Başvurular pizza kutularına basılacak ve New York City'deki ofislere açıklanmayan bir sayıda teslim edilecek.