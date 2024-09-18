Pizza devinden iş arayanlara ilginç hizmet! Özgeçmiş patronlara teslim edilecek
Pizza Hut, iş arayanlar için yeni bir uygulamaya imza atıyor. İşsizler için ilginç bir çözüm geliştiren pizza devi iş bulmayı kolaylaştırmak için özgeçmişinizi bir pizza kutusuna koyarak patronun masasına bırakacak.
Ünlü pizza zinciri iş arayan bir avuç pizza tutkununun özgeçmişlerini istedikleri işin patronlarına ulaştıracak. Pizza Hut’un, iş bulmaya yardımcı olmak için hayata geçirdiği uygulama hayli ilginç. Bunun için bir başvuru alanı bile açıldı.
İŞVERENİN DİKKATİNİ ÇEKMEK İÇİN İLGİNÇ YÖNTEM
İşverenlerin dikkatini çekmek isteyenlere çağrıda bulunan pizza devi, iş başvurusunu başka bir boyuta taşıyor. Pizza ile özgeçmişleri potansiyel bir işverenin önüne koymayı vaat ediyor. Sayısı belli olmayan ve sınırlı tutulan bu hizmette Pizza Hut özgeçmişi bir pizza kutusuna koyacak ve patronun önüne koyacak.
ÖZGEÇMİŞLER PİZZA KUTULARINA BASILACAK
Efsanevi PR gösterileriyle dolu bir geçmişe sahip olan pizza zinciri, ResZAme uygulamasını tanıttı. Burada verilecek hizmet kutuda teslim edilen ve adayın özgeçmişinin kutuya basıldığı orta peynirli bir pizza. Uygulama için sadece tek sayfalık bir özgeçmiş isteniyor. Başvurular pizza kutularına basılacak ve New York City'deki ofislere açıklanmayan bir sayıda teslim edilecek.
Ancak Pizza Hut’ın şöyle bir uyarısı da bulunuyor:
"Avukatlarımız, Pizza Hut'ın (i) potansiyel işverene bir özgeçmiş teslim edileceğini, (ii) bir adayın bir görüşme alacağını ve/veya (iii) bir adayın bir iş teklifi alacağını veya işe alınacağını garanti edemeyeceğini bilmenizi istiyor."