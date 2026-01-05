Polis, hemşire, öğretmen, bekçi ne kadar olacak? İşte memur zam oranıyla yeni maaş tablosu
Milyonlarca kamu çalışanının dört gözle beklediği zamlı maaşlar kesinleşti. Yüzde 18,61’lik artışla beraber memur maaşları tekrardan hesaplanırken, kamuda görev yapan 219 farklı unvandaki personelin gelirleri de artış gösterdi.
Zam ayının gelmesiyle beraber memurların maaşları da güncellendi. Gerçekleşen yüzde 18,61 oranındaki zam sonrası en düşük memur maaşından öğretmen, polis, bekçi, hemşire, avukat, hakim, kaymakam ve emniyet müdürüne, gassal, bahçıvan, gardiyan, kaloriferci, şoför ve hademeye kadar kamudaki tüm unvanların yeni maaşları tek tek hesaplandı. Güncelleme, kamu çalışanlarının gelir tablosunu baştan sona değiştirdi. İşte 2026 memur zam oranıyla kalem kalem yeni maaşlar:
Çocuk eğiticisi, Maaşa gelen zam 9222,0 TL, Ocak-Temmuz zamlı maaşı 59776,12 TL
Çocuk gelişimcisi, Maaşa gelen zam 9974,4, Ocak-Temmuz zamlı maaşı 64571,10
Çözümleyici, Maaşa gelen zam 10161,0, Ocak-Temmuz zamlı maaşı 65760,93
Dağıtıcı, Maaşa gelen zam 8631,0, Ocak-Temmuz zamlı maaşı 56009,23
Daire Başkanı, Maaşa gelen zam 19466,7, Ocak-Temmuz zamlı maaşı 125070,29
Daire Başkanı (KİT'ler), 14786,2, 95239,46
Daire Tabibi, 13827,9, 89131,29
Daktilograf, 9041,1, 58623,30
Defterdarlık uzman yardımcısı, 10958,1, 70841,03