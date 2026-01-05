Polis, hemşire, öğretmen, bekçi ne kadar olacak? İşte memur zam oranıyla yeni maaş tablosu

Zam ayının gelmesiyle beraber memurların maaşları da güncellendi. Gerçekleşen yüzde 18,61 oranındaki zam sonrası en düşük memur maaşından öğretmen, polis, bekçi, hemşire, avukat, hakim, kaymakam ve emniyet müdürüne, gassal, bahçıvan, gardiyan, kaloriferci, şoför ve hademeye kadar kamudaki tüm unvanların yeni maaşları tek tek hesaplandı. Güncelleme, kamu çalışanlarının gelir tablosunu baştan sona değiştirdi. İşte 2026 memur zam oranıyla kalem kalem yeni maaşlar: