Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak? İşte enflasyona göre yeni zamlı maaş tablosu...
Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zammı belirleyecek 2026'nın ikinci yarısına ilişkin enflasyon verilerinin üçüncüsü açıklandı. Temmuz ayında yüzde 1,78, ağustosta ise yüzde 1,84 olarak gerçekleşen enflasyon, eylülde de yüzde 1,84 oldu. Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin gözü, yıl sonunda oluşacak enflasyon farkına çevrildi. Peki, eylül enflasyonu sonrası memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı oluştu mu? Ocak ayında maaşlara ne kadar zam yapılacak? Kim ne kadar maaş alacak? İşte memur zammına ilişkin güncel hesaplama...
Memur maaşı zammında kritik hesap
Memur maaşlarına yapılacak zam açısından belirleyici olan üç aylık enflasyon verisi belli oldu. Açıklanan rakamlarla birlikte memurlar ve memur emeklileri için enflasyon farkının oluşup oluşmadığı da merak konusu oldu.
Yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yıl sonunda ulaşacağı seviyeye ilişkin tahminler, Ocak 2027'de memur maaşlarında oluşabilecek artışa dair hesaplamaların şimdiden yapılmasını sağladı.
Peki, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu? 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerine göre en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte Ocak 2027 memur zammına ilişkin merak edilen detaylar...
Emekli zammında 3 aylık enflasyon hesabı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammına ilişkin ilk üç aylık veri belli oldu. Temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyonunun toplamıyla emekliler için yüzde 5,57'lik artış şimdiden oluştu.
Zam oranı ise ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon verilerinin ardından kesinleşecek. Halen 23 bin 552 lira olan en düşük emekli aylığı, yalnızca 3 aylık yüzde 5,57'lik artış uygulanması halinde 24 bin 864 liraya yükselecek.
OVP'nin enflasyon tahmini
Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 28,4 olarak açıklandı. Bu tahmin, yılın ikinci yarısında enflasyonun yaklaşık yüzde 9,04 seviyesinde gerçekleşebileceğine işaret ediyor.
Yıl sonu enflasyonunun bu seviyede gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammı da yüzde 9 seviyesinin üzerine çıkabilecek. Kesin zam oranı ise yılın son üç ayında açıklanacak enflasyon verileriyle netleşecek.
OVP'ye göre emekli maaşı ne kadar olacak?
Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 28,4 olarak açıklandı. Bu tahmin, yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 9,04 seviyesinde gerçekleşebileceğine işaret ediyor.
Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 9,04 olabilecek. Kök aylıklara uygulanacak bu artışın taban aylığa da yansıtılması halinde, halen 23 bin 552 lira olan en düşük emekli ödemesi 25 bin 681 liraya çıkabilecek.