Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak? İşte enflasyona göre yeni zamlı maaş tablosu...

Memur maaşı zammında kritik hesap

Memur maaşlarına yapılacak zam açısından belirleyici olan üç aylık enflasyon verisi belli oldu. Açıklanan rakamlarla birlikte memurlar ve memur emeklileri için enflasyon farkının oluşup oluşmadığı da merak konusu oldu.

Yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yıl sonunda ulaşacağı seviyeye ilişkin tahminler, Ocak 2027'de memur maaşlarında oluşabilecek artışa dair hesaplamaların şimdiden yapılmasını sağladı.

Peki, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu? 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerine göre en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte Ocak 2027 memur zammına ilişkin merak edilen detaylar...