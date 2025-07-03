Polis, öğretmen, doktor ve hemşire ne kadar zam aldı? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?
Memur maaşı zam oranı haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun aylık TÜFE verilerini açıklamasıyla 6 aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı. Memur zammı; yüzde 5 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının eklenmesiyle yeniden hesaplandı. Peki polis, öğretmen, doktor, avukat, profesör, teknisyen ve hemşire ne kadar zam alacak? En düşük memur maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli memur maaşı ne kadar oldu? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni maaşları ne kadar oldu? İşte zamlı maaş tablosu...
Memur ve memur emeklilerinin 2025 yılının ikinci 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, 2025 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti.
Bu yılın temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 5 artış öngörüldü. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon, yüzde 16,67 oldu. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 10,57 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 15,57 artış yapıldı.