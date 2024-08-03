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Politika faizi nedir?

Politika faizi, Merkez Bankası tarafından belirlenen ve ülkenin ekonomi politikasını etkileyen faiz oranıdır. Peki, politika faizi hangi faktörlere göre belirlenir? Politika faizi üretim ve tüketimi nasıl etkiler? Politika faiz oranının düşmesi ya da artması ekonomiye nasıl yansır? İşte detaylar…

Politika faizi nedir? - Sayfa 1

Politika faizi hangi faktörlere göre belirlenir?

Politika faizi; enflasyon, ekonomik büyüme, döviz kuru, cari açık ve küresel ekonomik koşullara göre belirlenir.

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Politika faizi nedir? - Sayfa 2

Politika faizi üretim ve tüketimi nasıl etkiler?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faizin üretimi ve tüketimi etkilemesini şöyle açıklıyor:

“Merkez bankası, borç paranın marjinal maliyetini değiştirerek tüketicilerin nakit akımlarını ve tüketim kararlarını; üreticilerin ise yatırım ve harcama kararlarını etkiler. Merkez bankası bu şekilde ekonomideki toplam talebi değiştirmektedir. Faiz kanalının işleyişi, kısa vadeli faiz oranında bir değişiklikle başlamakta ve bu değişikliğin finansal piyasalardaki arz ve talep mekanizmaları aracılığıyla orta ve uzun dönem faiz oranlarına yansımasıyla sonuçlanmaktadır.”

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Politika faizi nedir? - Sayfa 3

Politika faiz oranının düşmesi ekonomiye nasıl yansır?

Politika faiz oranı düşerse;

Para arzı artar

Para birimi değer kaybeder

Kredi maliyetleri düşer

Tüketim ve yatırımlar artar.

Ekonomik büyüme hızlanır

İşsizlik oranı düşer

Enflasyon riski artar

Borçlanma maliyetinde azalma gerçekleşir

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Politika faizi nedir? - Sayfa 4

Politika faiz oranının artması ekonomiye nasıl yansır?

Kredi maliyetleri yükselir

Tüketim ve yatırımlar azalır

Ekonomik büyüme yavaşlar

İşsizlik oranı yükselme eğilimi gösterebilir: 

Enflasyon riski azalabilir

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