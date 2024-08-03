Politika faizi nedir?

Politika faizi üretim ve tüketimi nasıl etkiler?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faizin üretimi ve tüketimi etkilemesini şöyle açıklıyor:

“Merkez bankası, borç paranın marjinal maliyetini değiştirerek tüketicilerin nakit akımlarını ve tüketim kararlarını; üreticilerin ise yatırım ve harcama kararlarını etkiler. Merkez bankası bu şekilde ekonomideki toplam talebi değiştirmektedir. Faiz kanalının işleyişi, kısa vadeli faiz oranında bir değişiklikle başlamakta ve bu değişikliğin finansal piyasalardaki arz ve talep mekanizmaları aracılığıyla orta ve uzun dönem faiz oranlarına yansımasıyla sonuçlanmaktadır.”