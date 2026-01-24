Portföy çeşitlendirmesi yatırım riskini nasıl dengeler?

Riskin tek noktada toplanmaması ne ifade ediyor?

Portföy çeşitlendirmesi, yatırımcının tüm birikimini aynı varlığa, aynı sektöre ya da aynı piyasa dinamiğine bağlamaması anlamına geliyor. Bu yaklaşım, piyasalarda yaşanan sert fiyat hareketlerinin portföy üzerindeki etkisini yumuşatmayı hedefliyor. Özellikle tek bir varlığa yoğunlaşan yatırımlar, kısa sürede yüksek kazanç sağlayabildiği gibi, aynı hızda ciddi kayıplara da yol açabiliyor. Çeşitlendirme ise bu oynaklığı zamana yayarak daha dengeli bir tablo oluşturuyor. Yatırımcı açısından burada asıl mesele, her koşulda ayakta kalabilen bir yapı kurmak oluyor. Bu nedenle portföy dağılımı yalnızca beklentilere değil, riskin nasıl taşındığına da bağlı şekilleniyor.