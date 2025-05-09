PRENS 3. SEZON İZLE! Fenomen dizi Prens yayınlandı mı, hangi platformda ve nasıl izlenir?

Exxen’de yayınlanan Gibi dizisi 6. sezonu devirirken, Prens dizisi de yavaş yavaş her yıl yeni sezonuyla gelmeye devam ediyor. Giray Altınok’un başrol oynadığı Prens dizisinin 3. sezonu da merak konusu. Peki Prens 3. sezon yayınlandı mı, nereden izlenir? İşte Prens 3. sezon izlemenin yolları.