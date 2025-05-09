PRENS 3. SEZON İZLE! Fenomen dizi Prens yayınlandı mı, hangi platformda ve nasıl izlenir?
Dijital içerik platformlarında yayınlanan bazı diziler son yıllarda dikkat çekmeye başladı. Gibi’nin yanı sıra Ayak İşleri, Doğu ve birçok yapım beğenileri topladı. Ancak çok konuşulan dizilerden biri olan “Prens” tüm bölümleriyle milyonlarca kişinin beğenisini kazandı. Peki Prens 3. sezon yayınlandı mı, nereden izlenir? Prens 3. sezon izlemenin yolları.
Dijital içerik platformları son dönemde yerli yapımlara odaklanmış durumda. Özellikle Gain, Exxen ve yeni adıyla Max’te çok sayıda yerli yapım var.
Exxen’de yayınlanan Gibi dizisi 6. sezonu devirirken, Prens dizisi de yavaş yavaş her yıl yeni sezonuyla gelmeye devam ediyor. Giray Altınok’un başrol oynadığı Prens dizisinin 3. sezonu da merak konusu. Peki Prens 3. sezon yayınlandı mı, nereden izlenir? İşte Prens 3. sezon izlemenin yolları.
PRENS 3. SEZON YAYINLANDI MI, HANGİ PLATFORMDA
Merakla beklenen Prens 3. sezonu 9 Mayıs itibariyle yayınlandı. Bu dizi şu andan itibaren eski adı BluTv, yeni adı Max olan platformdan izlenebilir.