Prim borcunu ödemeyen SGK’dan sağlık hizmeti alamayacak!
SGK’ya prim borcu bulunanların sağlık hizmetlerinden yararlanma süresi 31 Aralık 2024 tarihinde sona ermişti. Artık prim borcunu ödemeyenler hastanelerde sağlık hizmeti alamayacak. SGK üzerinden hizmet almak isteyenlerin prim borçlarını kapatmaları gerekiyor. Uzmanlar sürenin uzatılması ve yapılandırma kanununun çıkarılması gerektiğini belirtiyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) 60 günden fazla prim borcu bulunan BAĞ-KUR’lular ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler SGK üzerinden sağlık hizmeti alamayacak. Geçici düzenlemelerle mağduriyetlerin önüne geçmek için prim borcu bulunanların sağlık hizmetinden yararlanmalarına olanak sağlanmıştı.
Prim borcu olan BAĞ-KUR’lu hastanelerden hizmet alamayacak
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) 60 günden fazla prim borcu bulunan BAĞ-KUR’lular ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler SGK üzerinden sağlık hizmeti alamazlar. Verilen süre 31 Aralık 2024 tarihinde sona erdi.
GSS primini ödemeyen yararlanamayacak
Sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmayıp eşi ya da anne babası bakmakla yükümlü olmayanlar 2012 yılından beri zorunlu genel sağlık sigortası (GSS) kapsamına alınıyor. GSS hesaplamasına göre hane içinde fert başına geliri asgari ücretin üçte birinden fazla olanların primlerini kendileri ödemeleri gerekiyor. GSS primini kendisi ödemesi gerektiği halde ödemeyen kişiler de SGK üzerinden sağlık hizmeti alamıyor.
Geçici düzenlemelerle hak tanınmıştı
Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre her ne kadar prim borcu bulunanlar SGK üzerinden sağlık hizmeti alamıyorsa da vatandaşlar mağdur olmasın diye uzun süredir geçici düzenlemelerle prim borcu bulunanların sağlık hizmetinden yararlanmalarına olanak sağlandı.