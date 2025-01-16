Prim borcunu ödemeyen SGK’dan sağlık hizmeti alamayacak!

GSS primini ödemeyen yararlanamayacak

Sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmayıp eşi ya da anne babası bakmakla yükümlü olmayanlar 2012 yılından beri zorunlu genel sağlık sigortası (GSS) kapsamına alınıyor. GSS hesaplamasına göre hane içinde fert başına geliri asgari ücretin üçte birinden fazla olanların primlerini kendileri ödemeleri gerekiyor. GSS primini kendisi ödemesi gerektiği halde ödemeyen kişiler de SGK üzerinden sağlık hizmeti alamıyor.