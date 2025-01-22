Prim teşvikinin kaldırılması emekli çalışanları vurdu! İşveren maliyetler nedeniyle işe almıyor

İşveren emekli çalışanları işe almamayı tercih ediyor

EYT’nin öncelikle, işverenlere ciddi bir kıdem tazminatı yükü getirdiğinin altını çizen Ebru Akyüz, şunları söyledi:

“Bunun yanı sıra, en önemli sorunlardan biri, işverenlerin emekli personeliyle çalışmaya devam etmesi veya yeni emekli bir çalışanı işe alması durumunda yüzde 5 teşvik priminden faydalanamamasıdır. Bu durumda, emekli bir çalışanın işverene maliyeti yüzde 24,75’e çıkıyor.