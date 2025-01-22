Prim teşvikinin kaldırılması emekli çalışanları vurdu! İşveren maliyetler nedeniyle işe almıyor
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile iş dünyası kalifiye çalışanlarını kaybetti. EYT’nin işverene kıdem tazminatı yükü getirdiğini söyleyen İK Yöneticisi Ebru Akyüz, “İşverenler, emekli personeliyle çalışmaya devam etmesi veya yeni emekli bir çalışanı işe alması durumunda yüzde 5 teşvik priminden faydalanamıyor. İşverenler artık, emekli çalışanları işe almamayı tercih ediyor” dedi.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin iş dünyasında yarattığı etkiler kalifiye iş gücü kaybı ve maliyet artışları tartışılmaya devam ediyor.
Özellikle EYT düzenlemesinin iş dünyasında yarattığı maliyet artışları ve nitelikli çalışan kaybı, iş piyasasında uzun vadeli yapısal sorunlara işaret ediyor. Kadın istihdamı ve genç işsizlik gibi konular ise hâlâ çözüm bekleyen öncelikli meseleler arasında yer alıyor.
“EYT iş dünyasına zarar verdi”
İK Yöneticisi Ebru Akyüz, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesi, iş dünyasını pek çok açıdan olumsuz etkilediğine dikkat çekti.
İşveren emekli çalışanları işe almamayı tercih ediyor
EYT’nin öncelikle, işverenlere ciddi bir kıdem tazminatı yükü getirdiğinin altını çizen Ebru Akyüz, şunları söyledi:
“Bunun yanı sıra, en önemli sorunlardan biri, işverenlerin emekli personeliyle çalışmaya devam etmesi veya yeni emekli bir çalışanı işe alması durumunda yüzde 5 teşvik priminden faydalanamamasıdır. Bu durumda, emekli bir çalışanın işverene maliyeti yüzde 24,75’e çıkıyor.