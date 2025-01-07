  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Prof. Dr. Ahmet Ercan o bölgeyi uyardı: 7.5 büyüklüğünde deprem olabilir! Gerginlik birikimi var

Prof. Dr. Ahmet Ercan o bölgeyi uyardı: 7.5 büyüklüğünde deprem olabilir! Gerginlik birikimi var

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Ege'de son günlerde meydana gelen depremlerin ardından uyardı, "Bu ilerleme Girit-Rodos yayı bölgesinde 7.5 büyüklüğüne kadar depremler üretebilir" dedi. Her deprem fırtınasından sonra büyük bir deprem olacak diye bir kural olmadığını belirten Ercan, Gökova Körfezi'nin bulunduğu kesim ve Fethiye-Marmaris kesimindeki gerginliğe de dikkat çekti.

Prof. Dr. Ahmet Ercan o bölgeyi uyardı: 7.5 büyüklüğünde deprem olabilir! Gerginlik birikimi var - Sayfa 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4.0, Marmaris ilçesi açıklarında 4.0 ve Bodrum açıklarında ise 3.5 büyüküğünde deprem meydana geldi.

1 | 10
Prof. Dr. Ahmet Ercan o bölgeyi uyardı: 7.5 büyüklüğünde deprem olabilir! Gerginlik birikimi var - Sayfa 2

Bölgede meydana gelen depremlerin ardından Prof. Dr. Ahmet Ercan önemli uyarılarda bulundu.

2 | 10
Prof. Dr. Ahmet Ercan o bölgeyi uyardı: 7.5 büyüklüğünde deprem olabilir! Gerginlik birikimi var - Sayfa 3

Bölgede yaşanan gerginliğin eninde sonunda bir deprem ile sonuçlanacağını vurgulayan Ercan, halktv.com.tr'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

3 | 10
Prof. Dr. Ahmet Ercan o bölgeyi uyardı: 7.5 büyüklüğünde deprem olabilir! Gerginlik birikimi var - Sayfa 4

"Afrika kıtasının, Anadolu, Ege ve Adriyatiğe, yani kuzeye doğru denizdeki sal gibi yürümesi Muğla'da yaşanan depremlerin ana nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Afrika anakarası, güney Ege yayı dediğimiz Mora, Girit, Rodos yayı ve Kıbrıs Yayı altından Anadoluyu Kuzeye doğru iterek geriyor.

4 | 10