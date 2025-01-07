Prof. Dr. Ahmet Ercan o bölgeyi uyardı: 7.5 büyüklüğünde deprem olabilir! Gerginlik birikimi var

"Afrika kıtasının, Anadolu, Ege ve Adriyatiğe, yani kuzeye doğru denizdeki sal gibi yürümesi Muğla'da yaşanan depremlerin ana nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Afrika anakarası, güney Ege yayı dediğimiz Mora, Girit, Rodos yayı ve Kıbrıs Yayı altından Anadoluyu Kuzeye doğru iterek geriyor.