Prof. Dr. Ahmet Ercan o bölgeyi uyardı: 7.5 büyüklüğünde deprem olabilir! Gerginlik birikimi var
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Ege'de son günlerde meydana gelen depremlerin ardından uyardı, "Bu ilerleme Girit-Rodos yayı bölgesinde 7.5 büyüklüğüne kadar depremler üretebilir" dedi. Her deprem fırtınasından sonra büyük bir deprem olacak diye bir kural olmadığını belirten Ercan, Gökova Körfezi'nin bulunduğu kesim ve Fethiye-Marmaris kesimindeki gerginliğe de dikkat çekti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4.0, Marmaris ilçesi açıklarında 4.0 ve Bodrum açıklarında ise 3.5 büyüküğünde deprem meydana geldi.
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Bölgede yaşanan gerginliğin eninde sonunda bir deprem ile sonuçlanacağını vurgulayan Ercan, halktv.com.tr'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:
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