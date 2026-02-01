Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Trabzon depremi sonrası iki ile korkutan uyarı: Deprem kümesi büyüyor
3,8 büyüklüğündeki Trabzon depremi sonrasında, Karadeniz’i 6,6’lık deprem için uyaran Prof. Dr. Osman Bektaş’tan bir uyarı daha geldi. Bektaş, bölgedeki depremselliğin 6 Şubat 2023 depremleri sonrası artış gösterdiğine dikkat çekti.
Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Trabzon’un Ortahisar ilçesinde gerçekleşen 3.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki sismik hareketlilikle ilgili kritik uyarılarda bulundu.
Bektaş, Trabzon ve Rize’yi kapsayan açıklamasında, son yıllarda bölgedeki deprem faaliyetlerinde belirgin ve sistematik bir artış gözlemlendiğini vurguladı.
"DEPREM KÜMESİ BÜYÜYOR"
Prof. Dr. Osman Bektaş, Trabzon’un deprem riskinin 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan büyük depremlerin ardından yükseldiğini ifade etti. Bölgedeki sismik hareketliliğin bir "kümelenme" şeklinde ilerlediğini belirten Bektaş, bu deprem kümesinin bölgede büyümeye devam ettiğini vurguladı.
Sosyal medya üzerinden teknik verileri paylaşan Prof. Dr. Bektaş, son dört yıllık süreci şu kronolojiyle özetledi:
2023 Yılı:
Kandilli verilerine göre Trabzon-Rize açıklarında bir mikro deprem kümesi oluşmaya başladı.
2024 Yılı:
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve bu sarsıntıyı Arhavi’deki heyelan takip etti.