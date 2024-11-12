Profesyonel yatırım uzmanları paralarını nereye yatırıyor? Ünlü 3 varlık danışmanından kritik tüyo
Elinizde nakit var ve nasıl değerlendireceğinizi bilmiyorsunuz. Altın, dolar, gayrimenkul, hisse veya kriptolar. Hangisinin kazancının birikimlerinizi kat kat nasıl arttıracağını da bilmiyor olabilirsiniz. İş insanları, yatırımcılar hatta onlara danışmanlık yapan profesyonellerin paralarını nasıl değerlendirdiğini merak ediyor olabilirsiniz. Ünlü 3 varlık danışmanı paralarını nasıl değerlendirdiklerini açıkladı. İşte kritik tüyolar
Küçük birikimler, iş yerinden gelen ikramiye veya primler hatta bir akrabanızdan gelen miras. Elinize geçen küçük de olsa birikimleri bir köşede saklamak ya da harcamak yerine değerlenmesini istiyor olabilirsiniz.
Önde gelen 3 varlık danışmanı yatırımlarını açıkladı
Miktar küçük de olsa günümüzde bir para piyasasında veya tasarruf hesabında makul getiriler elde edebilir, yüksek getiriler için ise fikir arıyor olabilirsiniz. Önde gelen 3 varlık danışmanı yatırım için en iyi fikirlerini ve kendilerinin birikimlerini nasıl değerlendirdiklerini Bloomberg’e açıkladı.
Piyasanın sevilmeyen köşelerine bakın
Hartford Funds'ta küresel yatırım stratejisti olan Nanette Abuhoff Jacobson, yeni parayı işe koyarken piyasanın sevilmeyen köşelerini kontrol etmeyi seviyor. Jacobson için öne çıkan önemli bir alan da kaliteli değer hisseleri.