Profesyonel yatırım uzmanları paralarını nereye yatırıyor? Ünlü 3 varlık danışmanından kritik tüyo

Önde gelen 3 varlık danışmanı yatırımlarını açıkladı

Miktar küçük de olsa günümüzde bir para piyasasında veya tasarruf hesabında makul getiriler elde edebilir, yüksek getiriler için ise fikir arıyor olabilirsiniz. Önde gelen 3 varlık danışmanı yatırım için en iyi fikirlerini ve kendilerinin birikimlerini nasıl değerlendirdiklerini Bloomberg’e açıkladı.