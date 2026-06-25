Promosyon yarışı kızıştı: En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte güncel tutarlar...
Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği banka promosyonları yeniden gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam öncesinde bankaların sunduğu promosyon tutarları merak ediliyor. Kamu ve özel bankalar, emekli müşterilerini bünyelerine katabilmek için farklı promosyon kampanyaları sunmaya devam ediyor. Peki, en yüksek emekli banka promosyonu ne kadar? En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor? İşte güncel banka promosyon kampanyaları 2026 Haziran...
Temmuz ayı yaklaşırken emekliler banka promosyonlarına ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren emekliler promosyon ödemelerinden yararlanabiliyor. Bankalar haziran ayına özel promosyon kampanyalarında güncellemeye gitti.
Peki, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti, Akbank ve Ziraat Bankası ne kadar promosyon veriyor?
İşte ayrıntılar...
EMEKLİ BANKA PROMOSYONU NEDİR?
Emekli banka promosyonu, emekli maaşını belirli bir süre boyunca aynı bankadan alma sözü veren müşterilere yapılan ek ödemeyi ifade ediyor. Bankalar, müşteri portföylerini genişletmek amacıyla promosyon kampanyaları düzenliyor.
EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONUNU HANGİ BANKA VERİYOR?
Bankaların sunduğu promosyon tutarları dönemsel kampanyalara göre değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle emeklilerin yalnızca ana promosyon miktarını değil, ek kampanya ve koşulları da karşılaştırmaları öneriliyor.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
İş Bankası "SGK Emeklisi Müşterilerimize Özel 25.000 TL’ye Varan Emekli Promosyonu" duyurusuyla promosyon miktarlarını güncellediğini duyurdu. Bankanın açıklaması şöyle:
"Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!
Üstelik 10.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık emekli maaş promosyonu ile birlikte İş Bankası'nda!"