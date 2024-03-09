Promosyon yarışında rakamlar güncellendi: Hangi banka ne kadar emekli maaş promosyonu veriyor?

ING Bank emekli promosyonu: 15 bin TL'ye varan fırsat

ING Bank emekli maaşını taşıyan emekliler 15 bin TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek. ING Bank, maaşını bankaya taşıyan SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklilerine maaş tutarına göre ek koşulsuz 10 bin TL’ye varan nakit promosyon veriyor. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı uygulamasından yararlanan emeklilere 5 bin TL’ye varan ek nakit promosyon vererek toplamda 15 bin TL'ye varan nakit promosyon vaadediyor.

ING Bank ayrıca yaptığı açıklamada promosyon miktarını şöyle belirtiyor:

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar ise 6.000 TL,

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 7.000TL,

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 9.000 TL

10.000 TL ve üzeri ise 10.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.