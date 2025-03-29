Promosyonlar daha da artacak mı? Emekliler, banka promosyonunda bu püf noktalarına dikkat!
Milyonlarca emekli banka promosyonlarının artıp artmayacağını, promosyon kampanyalarında nelere dikkat edilmesi gerektiğini merak ediyor. SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, emeklilere banka promosyonu için nelere dikkat etmeleri gerektiğini yazdı.
Emekliler banka promosyonlarının artıp artmayacağını, promosyon başvurusunda bulunurken nelere dikkat etmeleri gerektiğini, en yüksek promosyon için hangi aylarda başvuru yapmaları gerektiğini merak ediyor. SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki köşe yazısında milyonlarca emekliye banka promosyonunun püf noktalarını yazdı.
İşte o yazı...
"İlk defa 2017 yılında SGK ile banka yetkilileri arasında “Promosyon Protokolü” imzalanmış ve emekliler ile hak sahiplerine promosyon ödenmeye başlanmıştır. Banka promosyonlarından Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile hak sahiplerinin tamamı talepte bulunmaları durumunda faydalanabilmektedir.
Son yıllarda artan hayat pahalılığı karşısında satın alma gücünde büyük düşüşler yaşayan emekliler için promosyon ödemeleri büyük bir önem taşımaktadır. Geçim sıkıntısı içerisinde olan emekliler, daha fazla promosyon almak için sürekli bir arayış içerisinde bulunmaktadır.
BANKA PROMOSYONLARI DAHA DA ARTACAK MI?
Banka promosyonlarında kıran kırana yarış devam etmektedir. Özellikle emekli maaş güncelleme dönemleri olan ocak ve temmuz aylarında yapılan güncelleme oranları bankalar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Ayrıca yeni müşteri kazanımı, kaynak sağlama, yüksek faiz döneminde emekli maaşlarının banka hanesinde yer alması bankalar için büyük bir ehemmiyet arz etmektedir.