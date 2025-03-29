Promosyonlar daha da artacak mı? Emekliler, banka promosyonunda bu püf noktalarına dikkat!

BANKA PROMOSYONLARI DAHA DA ARTACAK MI?



Banka promosyonlarında kıran kırana yarış devam etmektedir. Özellikle emekli maaş güncelleme dönemleri olan ocak ve temmuz aylarında yapılan güncelleme oranları bankalar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Ayrıca yeni müşteri kazanımı, kaynak sağlama, yüksek faiz döneminde emekli maaşlarının banka hanesinde yer alması bankalar için büyük bir ehemmiyet arz etmektedir.