  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. QNB, Garanti BBVA, Akbank, Denizbank... Bu bankalar yüzde faizsiz kredi veriyor! İşte şartlar

QNB, Garanti BBVA, Akbank, Denizbank... Bu bankalar yüzde faizsiz kredi veriyor! İşte şartlar

Merkez'in son dönemde faiz kararlarında düşüşe gitmesi bankalardaki kredi verme yarışını da hızlandırdı. Özellikle konut ve araç krediler öne çıksa da son zamanlarda yüzde 0 faizli finansmanlar da dikkat çekiyor. İşte vatandaşın son zamanlarda en çok araştırdığı o faizsiz krediler. Kimi ihtiyaç kredisi kimi ise nakit avans

QNB, Garanti BBVA, Akbank, Denizbank... Bu bankalar yüzde faizsiz kredi veriyor! İşte şartlar - Sayfa 1

Faiz indirimlerinin sonrasında bankalar kredi ekosisteminde vitesi yükseltti. QNB’den Garanti BBVA’ya, Akbank’tan DenizBank’a kadar birçok kurum, belirli şartlarla yüzde 0 faizli finansman seçeneklerini devreye alarak tüketicinin ilgisini çekmeye başladı.

1 | 16
QNB, Garanti BBVA, Akbank, Denizbank... Bu bankalar yüzde faizsiz kredi veriyor! İşte şartlar - Sayfa 2

QNB

Yeni Müşterilere Özel
Faiz Oranı
%0 (Faizsiz)
Toplam

2 | 16
QNB, Garanti BBVA, Akbank, Denizbank... Bu bankalar yüzde faizsiz kredi veriyor! İşte şartlar - Sayfa 3


85.000 TL
3 ay vadeli, 60.000 TL ihtiyaç kredisi!
3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit

3 | 16
QNB, Garanti BBVA, Akbank, Denizbank... Bu bankalar yüzde faizsiz kredi veriyor! İşte şartlar - Sayfa 4

AKBANK


Yeni Müşterilere Özel
Faiz Oranı
%0,99

4 | 16