QNB, Garanti BBVA, İş Bankası, ING,... İşte 100.000 TL ihtiyaç kredisi geri ödemeleri ve taksitleri
Giderek yükselen nakit ihtiyacıyla beraber bankaların 36 ay vadeli 100 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyaları tekrardan gündemdeki yerini almaya başladı. QNB, Garanti BBVA, İş Bankası ve ING başta olmak üzere pek çok banka faiz oranlarını revize etti. Hatta faizsiz ihtiyaç kredisi veren bankalar bile var İşte aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme tabloları…
Kredi faizlerindeki gelgit sürerken, 36 ay vadeli 100.000 TL ihtiyaç kredisi temin eden bir vatandaşın aylık ödeyeceği taksit ve bankaya toplam geri ödeyeceği miktar bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Sizin için güncel oranları derledik. Bu oranlar kredi almayı düşünenler adına hassas önem taşıyor. İşte 100.000 TL ihtiyaç kredisinin 36 ay vade ile geri ödemeleri ve aylık taksitleri...
Toplam
85.000 TL
3 ay vadeli, 60.000 TL ihtiyaç kredisi!
3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans!