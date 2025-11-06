Rakam 32 bin TL'ye kadar çıktı! En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte rakamlar...
Bankaların emeklilere yönelik promosyon kampanyaları 12 bin liradan başlayıp 32 bin liraya kadar çıkıyor. Ek yüksek promosyon rakamlarıyla öne çıkan kampanyalar, emeklilerin tercihlerini doğrudan etkiliyor. Peki, en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi ve ne kadar veriyor? İşte, 2025 Kasım ayı banka banka emekli promosyon tutarı...
Milyonlarca emekli, ocak ayında yapılacak maaş artışını beklerken, bankalar emeklileri bünyelerine çekmek için promosyon yarışına başladı. Bazı bankalarda 3 yıl taahhüt karşılığında ödenen tutar 32 bin TL’ye kadar yükseliyor.
Promosyon miktarı, maaş tutarına ve bankanın sunduğu ek şartlara göre değişiyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra yetim aylığı alanlar da kampanyalardan yararlanabiliyor.
CAYMA BEDELİNE DİKKAT
Emekli maaş promosyon süresi dolmadan başka bankaya geçmek isteyenler, mevcut bankalarına cayma bedeli ödeyerek bu işlemi yapabiliyor. Bu durumda promosyonun tamamı iptal edilmiyor; sadece kalan taahhüt süresine denk gelen kısmı geri ödeniyor. Başvuru işlemleri banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
3 yıl dolmadan taşıma yapmak isteyenlerin cayma bedelini tamamen ödemesi gerekiyor. Ayrıca promosyonlardan faydalanmak isteyenlerin sözleşmeleri dikkatli okunması, banka seçerken nakit promosyon miktarının yanı sıra otomatik ödeme, kart kullanımı, ek ürün şartları gibi kriterlere de dikkat edilmesi gerekiyor.