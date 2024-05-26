Rakamlar güncellendi: En çok emekli promosyonu veren 13 banka
Temmuz ayından emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı gündemdeki sıcaklığını korurken bankalar da promosyon rakamlarını bir bir güncellemeye devam ediyor.
13 bankanın Mayıs ayı emekli promosyon rakamları açıklandı. Buna göre en yüksek emekli promosyon miktarı 18 bin TL olurken, en düşüğü de 8 bin TL oldu.
İşte Ziraat, Akbank, Yapı Kredi, Garanti dahil bankaların emekli promosyon kampanyaları…
Mayıs ayı güncel banka promosyonları açıklandı. 2 banka tarafından verilen en yüksek emekli promosyon miktarı 18 bin TL oldu. SGK, Bağ-Kur ve memur emeklisi gözlerini Ziraat, Akbank, Yapı Kredi ve Garanti'nin de dahil olduğu 13 bankaya çevirdi.
Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 15.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuluyor. Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 01 Mayıs - 31 Mayıs 2024'tür.Garanti BBVA'da emekli maaşı; 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL- 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL- 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500 TL• 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TLtutarında nakit promosyon avantajı sunuluyor.