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  4. Rakamlar güncellendi: En çok emekli promosyonu veren 13 banka

Rakamlar güncellendi: En çok emekli promosyonu veren 13 banka

Temmuz ayından emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı gündemdeki sıcaklığını korurken bankalar da promosyon rakamlarını bir bir güncellemeye devam ediyor.

Rakamlar güncellendi: En çok emekli promosyonu veren 13 banka - Sayfa 1

13 bankanın Mayıs ayı emekli promosyon rakamları açıklandı. Buna göre en yüksek emekli promosyon miktarı 18 bin TL olurken, en düşüğü de 8 bin TL oldu.

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Rakamlar güncellendi: En çok emekli promosyonu veren 13 banka - Sayfa 2

İşte Ziraat, Akbank, Yapı Kredi, Garanti dahil bankaların emekli promosyon kampanyaları…

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Rakamlar güncellendi: En çok emekli promosyonu veren 13 banka - Sayfa 3

Mayıs ayı güncel banka promosyonları açıklandı. 2 banka tarafından verilen en yüksek emekli promosyon miktarı 18 bin TL oldu. SGK, Bağ-Kur ve memur emeklisi gözlerini Ziraat, Akbank, Yapı Kredi ve Garanti'nin de dahil olduğu 13 bankaya çevirdi.

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Rakamlar güncellendi: En çok emekli promosyonu veren 13 banka - Sayfa 4

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 15.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuluyor. Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 01 Mayıs - 31 Mayıs 2024'tür.Garanti BBVA'da emekli maaşı; 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL- 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL- 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500 TL• 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TLtutarında nakit promosyon avantajı sunuluyor.

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