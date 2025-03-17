Ramazan kolisinin kıdem tazminatına etkisi ne? İşte Ramazan ayında çalışanların hakları
Ramazan ayında çalışanların hakları ve işverenlerin sorumlulukları bulunuyor. Ramazan kolisi kıdem tazminatına esas ücrete dahil ediliyor. Çalışanların yıllık ücretli izinlerini Ramazan ayında kullanma hakkı da bulunuyor. Peki, Ramazan ayında çalışanların hakları neler? İşte detaylar
Ramazan ayında çalışanların hakları ve işverenlerin bazı yükümlülükleri yerine getirme sorumlulukları bulunuyor. Ramazan kolisinden, erken paydosa, yıllık izinlerden, yemek paralarına kadar pek çok kritik konu Sosyal Güvenlik kanununa göre düzenleniyor.
Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre İşyeri kültürü haline gelerek düzenli bir şekilde yapılan Ramazan kolisi yardımı, kıdem tazminatına esas ücrete dahil ediliyor. Çalışanların yıllık ücretli izinlerini Ramazan ayında kullanma hakkı da var.
Oruç tuttuğu için öğlen dinlenme arasını kullanmayan işçi erken paydos yapabilir mi?
4857 sayılı İş Kanunu'nun "Ara dinlenmesi" başlıklı 68. maddesinde, işçilerin dinlenme süreleri düzenleniyor. Buna göre, işçilere, 4 saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika, 4 saatten fazla ve 7.5 saate kadar (7,5 saat dâhil) süreli işlerde yarım saat, 7.5 saatten fazla süreli işlerde 1 saat ara dinlenmesi verileceği öngörülüyor.
Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir. Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak sözleşmeler ile aralı olarak kullandırılabiliyor. Dolayısıyla günlük çalışma süresine bağlı olarak işçilere ara dinlenmesi verilmesi zorunlu. Bununla birlikte, Ramazan ayı süresince oruç tutan işçilerin çalışma sürelerinde, işçi ve işverenin aralarında anlaşmaları suretiyle değişiklik yapılabilmesi mümkün.