Ramazan öncesi zam geldi: İşte fiyatı en çok artan ürünler Geçen yıl ile bu yıl kıyaslandığında ramazan ayı öncesi dönemde markette 38 üründe fiyat artışı gerçekleşti. Sadece bir ürünün fiyatı düştü. İşte markette fiyatı en çok artan ürünler…

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar yaptığı yazılı açıklamada, ramazan öncesi üretici ile market arasındaki fiyat değişimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 1 | 7

En fazla fiyat artışı kuru incirde... Ramazan boyunca üretici ve market fiyatları arasındaki farkı takip edeceklerini belirten Bayraktar, şu bilgileri paylaştı: "Geçen yıl ile bu yıl kıyaslandığında ramazan ayı öncesi dönemde markette 38 üründe fiyat artışı ve bir üründe fiyat düşüşü yaşandı. Bu dönemde markette en fazla fiyat artışı yüzde 195 ile kuru incirde görüldü. Kuru incirdeki fiyat artışını yüzde 171,5 ile zeytinyağı, yüzde 149,3 ile kuru kayısı, yüzde 148,2 ile sivri biber izledi. Markette fiyatı düşen tek ürün ise yüzde 11,6 ile kuru soğan oldu." 2 | 7

Üreticide 27 üründe fiyat artışı Bayraktar, söz konusu dönemde üreticide 27 üründe fiyat artışı ve 4 üründe fiyat gerilemesi görüldüğüne işaret ederek, "Üreticide en fazla fiyat düşüşü yüzde 38,2 ile limonda görüldü. Limondaki fiyat düşüşünü yüzde 34,8 ile kuru soğan, yüzde 7,3 ile salatalık, yüzde 3,4 ile kabak izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 242,2 ile zeytinyağında yaşandı. Zeytinyağındaki fiyat artışını yüzde 199,1 ile marul, yüzde 186 ile elma, yüzde 178,3 ile karnabahar izledi" ifadelerini kullandı. 3 | 7