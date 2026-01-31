Rekorlarla geçen ocak ayında endeksin üzerinde kazandıran hisseler
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 2026 yılına hızlı bir başlangıç yaparak ocak ayında rekor seviyelere ulaştı. Yılın ilk ayında endeksin üzerinde performans gösteren hisseler de dikkat çekti.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi 2026 yılına başladığı ilk ayda yükselişlerle rekorlara ve zirvelere imza attı. Endeks Ocak 2026’da yüzde 22,88 oranında yükselirken, endeksin üzerinde değer kazanan hisseler dikkat çekti.
Koç Holding (KCHOL) Ocak 2026’da yüzde 23,05 yükseldi.
Anadolu Sigorta (ANSGR) Ocak 2026’da yüzde 23,19 yükseldi.
Bim Mağazalar (BIMAS) Ocak 2026’da yüzde 23,77 yükseldi.
MLP Sağlık (MPARK) Ocak 2026’da yüzde 24,05 yükseldi.
Emlak Konut (EKGYO) Ocak 2026’da yüzde 24,76 yükseldi.
Ülker Bisküvi (ULKER) Ocak 2026’da yüzde 25,37 yükseldi.