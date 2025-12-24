Rekorlarla geçti: 2025'te altın ve gümüşe zirve yaptıran 5 başlık
2025 yılı dendiğinde ekonomiye altın ve gümüş damga vurdu. Rekorlarla geçen bu yılda hangi olaylar zirveleri zorladı?
Altın 2025’te 4.500 dolar eşiğini aşarken, yıl başından bu yana yüzde 70 seviyesinde yükseliş göstererek son yıllardaki en güçlü rallilerinden birini yaptı.
Gümüş ise bu yıl altından daha çok parladı. Yılbaşından bu yana yüzde 150’ye yakın yükselerek yılın sonlarına doğru 70 doları aşarak rekorlara her gün yenisini ekledi.
Gümrük tarifeleri, anlaşmalar, merkez bankalarının rezerv birikimleri, siyasi gerilimlerle 2025 yılı metallerin yılı oldu. 2025’te altın ve gümüşteki yükselişlerde etkili olan 5 gelişme ise şu şekilde oldu:
Gümrük tarifeleri
Altın, 2025 yılına yükselişle başladı. Enflasyon, faiz oranları ve Rusya-Ukrayna savaşı gölgesinde yaşanan yükselişe, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergileri de eklenince çelik, alüminyum gibi metaller başta olmak üzere yükselişler güçlendi. Belirsizliklerin de artmasıyla altın, yılın başlarında tarihinde ilk kez 3.000 dolar/ons seviyesinin üzerine çıktı.
Orta Doğu gerilimi
Trump, “Kurtuluş Günü” tarifelerini 2 Nisan’da açıklandı. Ticaret savaşı endişeleri de altın fiyatlarının 3.100 doların üzerindeki rekor seviyelere yönelmesine yol açtı. Altın, yaz başında yükselmeye devam etti. İran ile İsrail arasındaki gerilimin artması, jeopolitik endişelerin de genişlemesiyle ons altın 3.354 dolar seviyesine kadar yükselerek rekor tazeledi.