Rekorlarla geçti: 2025'te altın ve gümüşe zirve yaptıran 5 başlık

Gümüş ise bu yıl altından daha çok parladı. Yılbaşından bu yana yüzde 150’ye yakın yükselerek yılın sonlarına doğru 70 doları aşarak rekorlara her gün yenisini ekledi.

Gümrük tarifeleri, anlaşmalar, merkez bankalarının rezerv birikimleri, siyasi gerilimlerle 2025 yılı metallerin yılı oldu. 2025’te altın ve gümüşteki yükselişlerde etkili olan 5 gelişme ise şu şekilde oldu: