Renault’tan bir modeli için dev indirim. Ayrıca sıfır faizli 200.000 TL kredi imkanı da var.
Türkiye’deki otomobil piyasasında rekabetçi bir yeri olan Fransız otomotiv devi Renault, Clio modeli için başlangıç fiyatını aşağı çekerken 200 bin lira da faizsiz kredi imkanı açıkladı.
Türkiye pazarının güçlü oyuncularından Renault, popüler modeli Clio için cazip bir fırsat duyurdu. Şehir içi kullanımın gözdesi Clio’nun başlangıç fiyatında indirime giden Fransız üretici, tüketicilere bütçe dostu seçenekler sunuyor.
Üstelik kampanya kapsamında sunulan 200.000 TL tutarındaki sıfır faizli kredi imkanı, sıfır araç sahibi olmak isteyenler için büyük kolaylık sağlıyor.
FİYAT LİSTESİ ÜZERİNDEN BÜYÜK İNDİRİM
renault.com.tr sitesinde yer alan bilgiye göre Fransız dev, Clio modeli için indirim kararı aldı. Ayrıca Megane modeli için de liste fiyatı üzerinden indirim yapıldı.