Restoran fiyatları neden "ateş pahası" oldu? Sektörün girdileri menüye yansıyor

2-) Kira giderlerinde zirve yapan artışlar

Bir restoranın başarısında lokasyon kritik öneme sahiptir ve ne yazık ki bu kritik unsur aynı zamanda en büyük maliyet kalemlerinden biri haline gelmiştir. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerin merkezi ve işlek semtlerinde ticari gayrimenkul kiraları, hem döviz bazında hem de genel enflasyonun üzerinde artışlar gösteriyor. Bu yüksek kira bedelleri, işletmelerin sabit giderlerini önemli ölçüde yükseltiyor ve doğal olarak menüdeki her bir ürünün fiyatına dolaylı olarak eklenmek zorunda kalıyor. Kira sözleşmelerinin yenilenme dönemlerinde yaşanan dramatik artışlar, birçok işletmenin yer değişikliğine gitmesine veya kapanmasına dahi yol açabiliyor.