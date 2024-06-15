Rezervasyonların tamamı dolacak: Çeşme'de günlük oda fiyatları 25 bin TL'ye dayandı

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Tuğgan, her sene olduğu gibi bu yılda milyonları ağırlamaya hazır olduklarını söyledi. Bu bayramın geçen bayramı aratmayacağını ifade eden Tuğgan, son hafta rezervasyonlar için çok ciddi talepler aldıklarını söyledi.

Tuğgan, “Bizim otelimizde doluluk oranlarımız yüzde 80 civarında. Neredeyse geçen seneyle eşit diyebiliriz aslında. Yine oldukça yoğun geçecek bayram. Çeşme'de; otellerimiz, restoranlarımız, beachlerimiz bu bayramı oldukça yoğun geçirecek görülüyor. Hala rezervasyonlarımız devam ediyor. Son dakika misafirlerimiz de mutlaka olacaktır. Yüzde 100 doluluğa biz hazırız. Şuan için yüzde 70-80 civarı Çeşme geneli ama bayram süresince bu mutlaka yüzde 90-100'ü zorlayacaktır” dedi.