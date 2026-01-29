Risk iştahı nedir ve piyasalardaki fiyatlamaları nasıl şekillendirir?

Risk iştahı nedir?

Risk iştahı, yatırımcıların mevcut ekonomik, finansal ve jeopolitik koşullar altında ne ölçüde risk almayı göze aldıklarını ifade eden temel bir kavramdır. Bu kavram, yalnızca bireysel yatırımcıların değil, büyük kurumsal fonların ve portföy yöneticilerinin de karar alma süreçlerini anlamak açısından önemli ipuçları sunuyor. Risk iştahının yüksek olduğu dönemlerde yatırımcılar, daha yüksek getiri potansiyeline sahip ancak oynaklığı da görece yüksek olan varlıklara yönelme eğilimi gösteriyor. Bu yönelim, piyasalarda talep tarafını güçlendirerek fiyatların belirli varlık gruplarında destek bulmasına zemin hazırlıyor. Talep artışıyla birlikte piyasalarda daha iyimser bir fiyatlama davranışı ortaya çıkabiliyor. Buna karşılık belirsizlik algısının güçlendiği dönemlerde risk iştahının zayıflaması, yatırımcıların daha temkinli bir duruş benimsemesine neden oluyor. Bu temkinli duruş, sermayenin korunmasına öncelik verilen bir yaklaşımı beraberinde getiriyor. Sonuç olarak risk iştahı, piyasalardaki iyimserlik ile temkinlilik arasındaki dengenin en net göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.